Repórter Artur Lira canta com Durval Lelys no palco do São João de Campina Grande | Divulgação/Sua Música. Bruna Couto

O repórter Artur Lira, da TV Paraíba, afiliada Globo em Campina Grande, subiu ao palco principal do Parque do Povo, no Maior São João do Mundo, para cantar com Durval Lelys, artista pelo qual o profissional é fã. O momento aconteceu na noite da quinta-feira (13), no primeiro show de Durval no São João de Campina Grande.

Artur é fã de Durval Lelys e há anos acompanha o artista. No São João 2024 de Campina Grande, ele realizou o sonho de cantar com Durval, interpretando junto com ele a música “Dia dos Namorados”.

“Eu agradeço Durval por fazer, há 31 anos, a trilha sonora da minha vida. Curti Micarande, rodo o Brasil inteiro atrás de você, e hoje eu tive um grande presente, de estar na minha cidade, no Maior São João do Mundo, e cantar com meu maior ídolo”, declarou Artur Lira após cantar junto com Durval no palco do São João de Campina Grande.

Referência no axé, Durval Lelys ainda deu espaço para cantar músicas do forró em seu show, como “Destá” e “Tareco e Mariola”. Antes de subir ao palco, Durval disse que axé e forró estão muito ligados.

“Me sinto muito feliz de tá participando dessa grande festa, mostrando aqui o meu axé, o meu forró, e tentando, claro, levar minha alegria para esse povo brasileiro que curte toda a história do Asa de Águia. O forró aqui em Campina Grande é realmente um grande momento do Brasil. Estar aqui é uma honra porque eu amo Campina Grande e todos os meus seguidores que vêm de outros estados e tem a oportunidade de ter o meu show aqui, é claro, vou mesclar o axé com o forró”, disse Durval.