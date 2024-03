Na CBN, Cabo Gilberto prega unidade e abre possibilidade de voto em Queiroga; ouça

Em uma clara mudança de tom em relação à conjuntura política de João Pessoa, o deputado federal Cabo Gilberto (PL) disse nesta sexta-feira (01), em entrevista à CBN João Pessoa, que pode votar no ex-ministro da saúde, Marcelo Queiroga (PL), na disputa pela Prefeitura da Capital, e que vai trabalhar pela unidade da direita nas eleições desse ano. De acordo com ele, a decisão tem como base um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“O presidente fez um pedido mais enfático, e vendo o atual cenário e a conjuntura local, precisamos fortalecer todos os aliados do presidente Bolsonaro”, justificou o parlamentar. De acordo com o deputado, o objetivo é fortalecer a base do ex-presidente na Paraíba, tendo como foco não só o pleito municipal de 2024 mas o projeto político conservador para as eleições de 2026. O deputado também disse que vai buscar o apoio do procurador Sérgio Queiroz para participar dessa unidade.

A unidade do grupo, segundo Gilberto, passaria por um entendimento entre Marcelo Queiroga e Sérgio Queiroz, que recentemente anunciou filiação ao Partido Novo e não descartou a possibilidade de entrar na disputa pelo Poder Executivo municipal. “Vai haver uma definição entre os dois, então vamos aguardar os acontecimentos, mas vou trabalhar nessa unidade”, confirmou o deputado, ponderando que mantém críticas à direção estadual do partido.

Divergência

A divergência de Cabo Gilberto com o PL em João Pessoa tem como pano de fundo desentendimentos com o presidente estadual da legenda, na pessoa do deputado federal Wellington Roberto. Na CBN, o parlamentar disse que mantém as discordâncias com a Executiva Estadual. “Eu não aceitava a forma como o partido estava conduzindo, e nem aceito, o partido não é de uma família só, e infelizmente a direção estadual não entendeu. O PL é o maior partido do Brasil”, opinou.

Na conversa que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro, entretanto, Cabo Gilberto foi informado que a pré-candidatura do ex-ministro Marcelo Queiroga é uma definição de Bolsonaro, não representando necessariamente uma vontade do deputado Wellington Roberto, de acordo com apuração da CBN Paraíba.

Ouça o áudio a seguir



https://jornaldaparaiba.com.br/wp-content/uploads/2024/03/SONM-CABO-GILBERTO-FELIPE-01-03-24.mp3

O texto será atualizado.