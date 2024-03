Controlador Geral de João Pessoa prestigia evento em celebração aos 53 anos do TCE-PB

O controlador geral do Município de João Pessoa, Diego Fabrício Albuquerque, participou na manhã desta sexta-feira (1º) da celebração dos 53 anos de instalação do Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB). O evento aconteceu no Plenário Ministro João Agripino Filho, em Jaguaribe. Durante a solenidade aconteceu o hasteamento de bandeiras, execução do Hino Nacional pela Banda de Música da Polícia Militar e desfile de pelotões da mesma corporação, marcando a abertura das comemorações. Diego Fabrício Albuquerque ressaltou que a celebração chancela os 53 anos de excelência em fiscalização e controle da administração pública.

“O Tribunal tem uma história muito bonita no cuidado com os recursos públicos de todos os paraibanos e no cuidado de tornar a sociedade mais justa. Hoje estamos aqui acompanhando essa grande solenidade, parabenizando o presidente Nominando Diniz por essa autoria e desejo mais meio século de sucesso a todos os servidores, conselheiros e membros do Ministério Público e dessa importante Corte”, destacou.

O presidente do TCE-PB, Nominando Diniz, atribuiu à excelência do quadro de servidores grande parte dos avanços que hoje inscrevem o TCE paraibano no ranking dos mais respeitados do país. “É um prazer receber tantas autoridades nessa solenidade de 53 anos do TCE. Até aqui foi uma longa caminhada e um trabalho feito por muitos, mas que tem dado resultados positivos para Paraíba. Registrando sempre a contribuição dos órgãos públicos, Polícia Militar, Bombeiros, Controladoria Geral do Município de João Pessoa e tantos outros órgãos que, além da presença, tem contribuído decisivamente para que o Tribunal seja uma referência de excelência na Paraíba e no Brasil”, ressaltou.

O Tribunal Contas também homenageou os compositores Antônio Barros e Cecéu – ambos patrimônios imateriais da Paraíba por lei estadual – que vão receber, em mãos, dada a impossibilidade da presença, homenagem do Tribunal assim gravada em plaquete: “Em celebração aos 53 anos de história do Tribunal de Contas da Paraíba, prestamos nossa mais profunda gratidão aos talentosos artistas Antônio Barros e Cecéu”.

A programação continuará no sábado, até as 13h, com atividades esportivas na sede da Associação dos Servidores do TCE (Astcon). Ali, ocorrerão torneios de futebol society e beach tênis, voleibol de areia, disputas de jogos de mesa, feijoada e apresentações musicais com voz e violão.