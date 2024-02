Hulk parabeniza Sousa pela classificação na Copa do Brasil 2024 para cima do Cruzeiro

Hulk parabeniza Sousa. A manchete parece inacreditável, mas o Dinossauro conseguiu um feito histórico ao eliminar o Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil, na 1ª fase da temporada 2024. A vitória por 2 a 0 deixou o Sertão em festa, e o craque do Atlético-MG aproveitou para enaltecer o resultado.

Hulk parabeniza Sousa após classificação

Nas redes sociais, Hulk postou uma imagem acompanhando a partida que aconteceu no Estádio Marizão. O jogador do Galo destacou a festa dos sertanejos.

“Parabéns pela classificação, Sousa. Representando nossa Paraíba. Sertão paraibano está em festa!!!”, disse Hulk.

Paraibano de Campina Grande, Hulk é um entusiasta do futebol do estado. O camisa 7 do Atlético-MG já foi embaixador do Campeonato Paraibano, além de ser torcedor declarado do Treze. Recentemente, ele também destacou a primeira transmissão em TV aberta do Serra Branca.

Em uma partida marcada por muita chuva e um campo encharcado, o Sousa teve paciência e conseguiu marcar duas vezes na reta final, com o atacante Danillo Bala, e garantir a classificação história na Copa do Brasil.

Esta, por sinal, é a primeira vez que o Dinossauro conquista a vaga na próxima fase do mata-mata nacional.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba