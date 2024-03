“vou convocar as 36 testemunhas arroladas” no caso Padre Zé

O deputado Wallber Virgolino vai protocolar no Ministério Público um pedido de providências para tentar ‘destravar’ a CPI do Padre Zé na Assembleia. A informação foi trazida por ele hoje, em entrevista à Rádio CBN. Virgolino voltou a questionar a inércia da Mesa Diretora sobre o caso, não deliberando sobre a aceitação ou recusa do pedido de instalação da Comissão na ‘Casa’. Agora ele pretende que o MP acione a Mesa Diretora.

“A Assembleia deixou de ter regras internas. O Regimento Interno deixou de ser cumprido há tempos”, cravou o deputado.

Wallber adiantou que caso a CPI seja instalada ele pedirá a convocação dos 36 nomes arrolados como testemunhas pelos advogados do padre Egídio de Carvalho Neto, principal investigado na Operação Indignus do Ministério Público.

“A sociedade precisa saber o porquê dessas pessoas terem sido arroladas como testemunhas. O que elas têm a dizer?”, assinalou.

Foram citados como testemunhas pela defesa secretários do Estado, autoridades da igreja e até o governador João Azevêdo.

O pedido de abertura foi protocolado no fim do ano passado, com 15 assinaturas. Conforme o Regimento Interno da Assembleia, o presidente Adriano Galdino tem um prazo de até cinco sessões para decidir sobre o deferimento ou não do pedido.