Secretário de Meio Ambiente de João Pessoa é reconduzido à presidência do Fórum CB27

06/03/2024 |

13:00 |

106

O secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de João Pessoa, Welisson Silveira, foi reeleito para a presidência do Fórum CB27 e ficará à frente da instituição por mais um ano. A reeleição ocorreu durante reunião, nesta terça-feira (5), do fórum que busca soluções viáveis para os desafios ambientais enfrentados pelas capitais brasileiras.

O Fórum CB27 reúne os secretários de meio ambiente das 27 capitais brasileiras, incluindo o Distrito Federal, e tem o propósito de disseminar os conceitos e práticas sustentáveis entre as cidades, promovendo treinamentos, intercâmbio de experiências em sustentabilidade urbana e empoderamento das secretarias de meio ambiente. Foi criado durante o processo de preparação das cidades brasileiras para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), em maio de 2012.

Para o secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, a recondução à presidência do CB27 é o reconhecimento da política ambiental desenvolvida pelo prefeito Cícero Lucena. “Colocamos João Pessoa com representação e reconhecimento internacional da política ambiental que estamos desenvolvendo. Para nós é extremamente gratificante esse reconhecimento, é uma resposta positiva da comunidade dos gestores ambientais brasileiros e de parte da comunidade internacional, para o trabalho que estamos desenvolvendo”, destacou.

O Fórum CB27 recebe apoio do Iclei – Governos Locais pela Sustentabilidade, uma rede global com mais de 2.500 governos locais e regionais, comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável. O Iclei tem atuação em pelo menos 130 países, com foco nas políticas de sustentabilidade, impulsionando a ação local para o desenvolvimento de baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular.