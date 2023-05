Pagamento à vista

Procon-JP encontra gás de cozinha na Capital com os preços oscilando entre R$ 84,99 e R$ 110,00

26/05/2023 | 13:00 | 49

O preço do botijão de 13 quilos do gás de cozinha pode ser encontrado oscilando entre R$ 84,99 (Posto Setta – Ilha do Bispo) e R$ 110,00 (Ricardo Gás – Jaguaribe), diferença de R$ 25,01, variação de 29,4% e média de R$ 96,37, registra pesquisa realizada pelo Procon-JP, onde constata, ainda, que o menor valor mostra queda de R$ 5,00 e, o maior, de R$ 10,00 em relação ao levantamento do dia 4 de maio. Assim como a gasolina e o diesel S10, o produto também teve redução anunciada pela Petrobras (cerca de R$ 9,00) no dia 17 de maio. Clique aqui e confira a pesquisa.

O segundo valor mais barato está em R$ 85,00 nos depósitos Gabriel Gás (Bancários) e JDS Gás (Colinas do Sul). A pesquisa registra, também, que alguns revendedores cobram uma taxa pela entrega em domicílio, geralmente de R$ 5,00.

O levantamento do Procon-JP, que também traz preços para quem pretende adquirir o vasilhame do botijão de gás cheio, foi realizado no dia 24 de maio em 40 estabelecimentos de 23 bairros de João Pessoa.

Cartão – Para pagamento no cartão, os preços estão oscilando entre R$ 94,99 (Posto Setta – Ilha do Bispo) e R$ 115,00 (Nelson Gás – Mangabeira e Arlete Gás – Manaíra), com média de R$ 104,41, variação de 21,1% e diferença de R$ 20,01. O segundo menor preço nessa modalidade de pagamento foi encontrado a R$ 98,00 (Depósito Novais – Cruz das Armas e JR Gás – Manaíra).

Vasilhame cheio – A pesquisa traz também preços do vasilhame do gás de cozinha, com o preço do botijão cheio oscilando entre R$ 280,00 (Depósito D’Almir – Bairro dos Estados, Vitória Gás – Mandacaru e ADM Gás – Alto do Mateus) e R$ 320,00 (Rejane Gás e Água – Castelo Branco). A diferença está em R$ 40,00, a variação em 14,3% e a média em R$ 294,44. Quatro estabelecimentos estão comercializando a R$ 300,00 e um (Bancários Gás – Bancários) a R$ 290,00.

Confira a tabela completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br