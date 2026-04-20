Primeira-dama Bruna Nóbrega conhece programas da Sedes e destaca avanços da assistência social em João Pessoa

A primeira-dama de João Pessoa, Bruna Nóbrega, realizou visita institucional à Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e conheceu de forma detalhada os programas, serviços e políticas públicas desenvolvidas pelo Município na área da assistência social. Recebida pela equipe de diretores da Secretaria, a primeira-dama participou de uma apresentação técnica que destacou a atuação da Sedes a partir de seus principais eixos, como a inclusão produtiva e participação popular, segurança alimentar e nutricional, economia solidária, concessão de benefícios eventuais e fortalecimento do controle social.

Durante o encontro, realizado na última terça-feira (14), foram apresentados programas estruturantes como o Pão e Leite, Apoio Universitário, Auxílio Moradia e os Centros de Referência da Comunidade (CRC), além das ações de capacitação e inclusão produtiva desenvolvidas nos territórios.

Na área de segurança alimentar, Bruna Nóbrega conheceu o alcance do programa Bora Comer, que reúne iniciativas como os Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias, Banco de Alimentos e pontos de distribuição de alimentação em diferentes comunidades, responsáveis por mais de 1,4 milhão de refeições distribuídas em 2025, além de equipamentos voltados à geração de renda, como Lavanderias Comunitárias, Marcenaria Escola e Polo de Costura.

Também foram apresentados os serviços do Balcão de Direitos, que viabiliza benefícios eventuais como auxílio-funeral, natalidade e cestas básicas, e as ações de Controle Social, que garantem a participação da população por meio dos conselhos de direito e o apoio aos Conselhos Tutelares.

Durante a visita, Bruna Nóbrega destacou a importância de conhecer de perto a estrutura e o funcionamento da Secretaria. “Foi um momento muito importante para compreender, de forma mais aprofundada, a dimensão e a qualidade do trabalho realizado pela Sedes. Saio ainda mais impressionada com a evolução da gestão e com o cuidado em promover políticas públicas que realmente impactam a vida das pessoas, especialmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade”, afirmou.

A primeira-dama também adiantou que pretende dar continuidade ao processo de imersão nos serviços, com visitas presenciais aos equipamentos distribuídos pela cidade. “A partir desse primeiro contato, quero conhecer cada equipamento de perto, conversar com as equipes e com a população atendida. Isso é fundamental para fortalecer ainda mais esse trabalho tão essencial para João Pessoa”, complementou.

A Sedes atua fundamentada nas diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), com foco na proteção social, garantia de direitos e promoção da autonomia das famílias atendidas.