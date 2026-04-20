Homem é condenado a 30 anos por feminicídio de jovem em João Pessoa

Reprodução / TV Cabo Branco

O homem identificado como Miguel Ronaldo Ferreira de Lima, foi condenado a 30 anos, 6 meses e 20 dias de prisão em regime fechado pelo feminicídio de Hailie Vitória Barbosa da Silva, de 20 anos, em João Pessoa. A sentença foi definida pelo júri popular realizado nesta quinta-feira (16), conforme informação do Fórum Criminal. O julgamento aconteceu cerca de um ano e cinco meses após o crime.

Após a condenação, a defesa de Miguel Ronaldo informou que pretende apresentar recurso na segunda instância.

“Ele confessa o fato desde que se apresentou, espontaneamente, na delegacia em Monteiro, cidade natal do acusado. Trabalharemos um recurso, agora no segundo grau, buscando a anulação desse veredito e, alternativamente, a diminuição da pena”, disse Arthur Bernardo Cordeiro, advogado de defesa.

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Hailie Vitória Barbosa da Silva foi morta em 19 de novembro de 2024, no bairro de Gramame, na zona sul da capital paraibana. A jovem foi atingida por duas facadas no tórax dentro do apartamento onde estava.

“Do luto à luta. Eu disse ‘Senhor seja justo’, e ele foi. A sensação é de justiça. Pela memória da minha filha”, disse Elisângela Ramos, mãe da vítima.

Carro, documentos e celular apreendido

Miguel Ronaldo foi preso em 21 de novembro de 2024, em Monteiro, no Cariri da Paraíba. No dia anterior, o carro utilizado na fuga havia sido localizado em uma residência na região do sítio Morcego, apontada pela polícia como pertencente ao investigado.

Segundo a Polícia Civil, durante as diligências o homem conseguiu fugir em um primeiro momento. Depois, de acordo com a investigação, a defesa negociou a entrega dele às autoridades.

A prisão foi realizada em ação conjunta da 14ª Delegacia Seccional e da Delegacia de Homicídios de João Pessoa, unidade responsável pelo inquérito.

Na operação, também foram apreendidos documentos, celular e o veículo usado no deslocamento entre João Pessoa e Monteiro.

Relembre o caso

(Foto: Arquivo pessoal)

Hailie Vitória Barbosa da Silva, de 20 anos de idade, foi assassinada com duas facadas no tórax na madrugada de terça-feira (19) em Gramame, bairro da zona sul de João Pessoa. A Polícia Civil da Paraíba investiga o caso e a suspeita é de feminicídio.

Hailie estava dentro de seu apartamento quando foi esfaqueada e foi encontrada dentro do banheiro. A faca usada no crime foi localizada jogada no chão da cozinha do imóvel.

A vítima foi resgatada ainda com vida durante a madrugada por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Ela deu entrada na unidade hospitalar em estado gravíssimo, mas teve o óbito confirmado por volta de 7h45 do mesmo dia do crime.