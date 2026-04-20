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Castramóvel do Governo da Paraíba chega ao bairro Tambiá para castração de cães e gatos, na próxima quarta-feira (22) — Governo da Paraíba

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O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria Executiva da Proteção Animal (Sepa), que faz parte da Secretaria de Estado da Saúde (SES), segue ampliando o acesso aos serviços de saúde e bem-estar animal e realiza, entre os dias 22 e 24 de abril, mais uma edição do programa Castramóvel, desta vez no bairro de Tambiá, em João Pessoa. A ação ocorre na Faculdade Internacional da Paraíba (FPB), localizada na Av. Monsenhor Walfredo Leal, nº 512, disponibilizando 60 vagas para castração de cães e gatos. 

A programação terá início no dia 22 de abril, das 8h às 14h, com a coleta de hemogramas, etapa fundamental para garantir a segurança dos procedimentos cirúrgicos. Já as castrações serão realizadas nos dias 23 e 24 de abril, a partir das 8h. O serviço é destinado a animais com idade mínima de 8 meses e máxima de 6 anos, seguindo critérios técnicos que visam assegurar o bem-estar dos pets durante todo o processo. 

O secretário executivo da Proteção Animal, Ítalo Oliveira, destacou a importância da iniciativa para a política pública estadual. “O Castramóvel tem sido uma ferramenta essencial no controle populacional de cães e gatos, além de contribuir diretamente para a prevenção de doenças e a redução do abandono. Estamos levando esse serviço para mais bairros e garantindo acesso gratuito à população”, afirmou. 

O médico-veterinário cirurgião Mateus Cavalcanti ressaltou a importância da etapa pré-operatória e dos cuidados com os animais. “A realização do hemograma antes da cirurgia é fundamental para avaliar as condições de saúde do animal e garantir um procedimento seguro. Além disso, a castração traz inúmeros benefícios, como a prevenção de doenças e o aumento da qualidade de vida dos pets”, explicou. 

A ação faz parte de um calendário contínuo de atendimentos da Sepa, que vem percorrendo diversos municípios e bairros paraibanos, levando serviços veterinários e fortalecendo a causa animal em todo o estado.

A orientação é que os tutores fiquem atentos aos critérios e horários estabelecidos, garantindo a participação dentro das vagas disponíveis.

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