DÉCIMO NONO BOLETIM DA ATUAL GESTÃO TRAZ APENAS SEIS CASOS ATIVOS EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A Prefeitura de São José do Seridó (PMSJS), através da Secretaria de Saúde (SESAD), comunica mais uma vez à população local sobre a situação epidemiológica de COVID-19 no município. Desta vez, os dados são referentes a esta sexta-feira (19).

Os casos notificados passaram de 882 para 888. Os casos suspeitos aumentaram pra seis e os confirmados subiram pra 343. Ao todo são 539 casos descartados. O município conta com um paciente internado e não há nenhum caso de óbito.

Em relação ao último boletim, publicado na última terça-feira (16), houve leve aumento de infectados que seguem em tratamento domiciliar, agora são apenas cinco; aumento de um caso. O número de munícipes recuperados subiu pra 337.

Existem apenas 16 pessoas sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são pessoas que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para COVID-19.

Até a próxima segunda-feira (22) estará em vigor o decreto 275/2021, emitido pela gestão municipal, que enrijece medidas de combate ao COVID-19 em São José do Seridó.