Mulher que confessou morte da mãe tem prisão mantida pela Justiça

Filha que matou mãe deu facada no pescoço e asfixiou a vítima com cano em João Pessoa – Foto: TV Cabo Branco. Gustavo Demétrio

Em audiência de custódia realizada neste sábado (31), a Justiça manteve a prisão damulher que confessou a morte da própria mãe, em João Pessoa. A suspeita será encaminhada para o Centro de Reeducação Feminina Maria Júlia Maranhão, na capital paraibana.

A suspeita, identificada como Camila Silva, de 32 anos, matou Terezinha Silva, de 77 anos, com um golpe de faca no pescoço da vítima e também a asfixiou com um cano do tipo PVC no apartamento da família, no bairro do Jardim Veneza, na quinta-feira (29).

A audiência de custódia aconteceu na Justiça de Mamanguape. A suspeita tinha se entregado na cidade de Lagoa de Dentro, no Brejo da Paraíba, após o crime.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo da mãe foi encontrado envolto em panos e almofadas no apartamento. No interior do imóvel do imóvel, a polícia confirmou que móveis e outros objetos estavam revirados.

Relembre o caso

De acordo com a delegada Josenise Andrade, havia marcas no rosto da idosa, o que poderia indicar briga corporal com a filha antes da morte. Em depoimento para a Polícia Civil, após se entregar na cidade de Lagoa de Dentro, a mulher alegou legítima defesa após uma discussão. A delegada, no entanto, afirmou que o cenário do crime mostra o contrário.

Para a TV Cabo Branco, uma irmã da suspeita e também uma sobrinha da vítima afirmaram que havia brigas recorrentes entre mãe e filha por causa de dinheiro, pra pagar drogas e dívidas. Por conta disso, inclusive, os familiares disseram que a mulher foi expulsa de um condomínio em Mangabeira.

Apenas há 15 dias, após a expulsão do condomínio, a filha morava com a mãe, que recebeu a mulher como forma de ampará-la. O corpo da mãe foi encontrado envolto em panos e almofadas. No interior deste apartamento, a Polícia Militar confirmou que móveis e outros objetos estavam revirados.

Depois de matar a mãe, ela foi para casa de familiares em Lagoa de Dentro e deixou o apartamento da vítima trancado. Ela levou consigo um cachorro, que foi deixado na casa dos familiares na cidade no Brejo da Paraíba, antes de se entregar para os policiais O Corpo de Bombeiros teve que auxiliar a Polícia Civil na abertura do local.