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BBB 26 anuncia participantes do reality nesta sexta (9)

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Big Day: BBB 26 anuncia participantes do reality nesta sexta (9) | Foto: Divulgação/Globo. Tadeu Schmidt na casa do BBB 24 | Foto: Globo/Manoella Mello

Os fãs do BBB conhecem nesta sexta-feira (9) os participantes anônimos que podem entrar na casa mais vigiada do Brasil. A identidade dos brothers será revelada ao longo da programação da Globo.

Os 20 candidatos do Grupo Pipoca, que são os anônimos, terão a identidade revelada nesta sexta (9). O público vai poder votar e escolher os 10 participantes do grupo que estarão em casas de vidro espalhadas por todas as regiões do Brasil.

Já os demais participantes dos grupos Camarote, com famosos, e Veteranos, com ex-BBBs, serão revelados na segunda-feira (12).

Os anúncios serão feitos ao longo do dia e o Jornal da Paraíba vai acompanhar tudo. Você confere os detalhes nesta matéria.

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