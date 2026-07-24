BBB 26 anuncia participantes do reality nesta sexta (9)
Os fãs do BBB conhecem nesta sexta-feira (9) os participantes anônimos que podem entrar na casa mais vigiada do Brasil. A identidade dos brothers será revelada ao longo da programação da Globo.
Os 20 candidatos do Grupo Pipoca, que são os anônimos, terão a identidade revelada nesta sexta (9). O público vai poder votar e escolher os 10 participantes do grupo que estarão em casas de vidro espalhadas por todas as regiões do Brasil.
Já os demais participantes dos grupos Camarote, com famosos, e Veteranos, com ex-BBBs, serão revelados na segunda-feira (12).
Os anúncios serão feitos ao longo do dia e o Jornal da Paraíba vai acompanhar tudo. Você confere os detalhes nesta matéria.