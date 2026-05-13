quarta-feira, maio 13, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Nubank entra no Desenrola 2.0 e promete renegociação mais simples direto e barata!

admin1

Por MRNews

O cenário da renegociação de dívidas no Brasil ganhou um novo movimento importante nesta semana. O roxinho confirmou oficialmente sua entrada no programa Desenrola 2.0 Nubank, iniciativa do Governo Federal criada para ajudar milhões de brasileiros a reorganizarem a vida financeira e recuperarem acesso ao crédito.

A principal novidade anunciada pelo banco digital está na praticidade. Segundo o Nubank, toda a renegociação poderá ser feita diretamente pelo aplicativo, sem necessidade de acessar plataformas externas ou enfrentar processos burocráticos mais demorados.

A movimentação coloca o Nubank ao lado de gigantes como Banco do Brasil, Itaú Unibanco e Bradesco, que também já anunciaram adesão ao programa.

Nubank aposta em experiência totalmente digital

O grande diferencial apresentado pelo Nubank será justamente a experiência dentro do aplicativo. A proposta é transformar a renegociação em algo rápido, simples e intuitivo.

Livelo lança promoções agressivas com até 22 mil pontos bônus em clubes; veja se vale a pena

Raio-X dos cartões CAIXA em 2026: do básico ao ultra premium – Como conseguir

Dentro do app, o cliente poderá visualizar:

  • valor atualizado da dívida;
  • descontos aplicados;
  • condições de parcelamento;
  • ofertas personalizadas;
  • finalização do acordo em poucos passos.

A ideia é evitar que o usuário precise acessar sites externos ou enfrentar etapas adicionais para concluir a renegociação.

Na prática, o processo deve funcionar de forma semelhante às demais funcionalidades já oferecidas pelo aplicativo do banco, mantendo a experiência digital que ajudou o Nubank a conquistar milhões de clientes no Brasil.

O que muda para quem está endividado?

O programa pode representar uma oportunidade importante para consumidores negativados que desejam limpar o nome e voltar a ter acesso ao crédito.

Turista com alergia a camarão morre após comer caranguejo em praia de Alagoas e caso gera alerta

Nomad Explorer volta a ser liberado e reacende disputa entre cartões premium no Brasil

Entre os principais benefícios prometidos estão:

Benefício Impacto para o consumidor
Processo 100% digital Mais rapidez e praticidade
Parcelamento facilitado Melhor organização financeira
Descontos nas dívidas Redução do valor total devido
Oferta personalizada Condições adaptadas ao perfil do cliente
Tudo no aplicativo Menos burocracia

A expectativa é que a adesão dos grandes bancos aumente significativamente o alcance do programa nos próximos meses.

Outros bancos também aderiram ao Desenrola 2.0

Além do Nubank, outras instituições financeiras já confirmaram participação no programa.

Entre elas:

Alguns bancos, porém, ainda aguardam liberações operacionais ligadas ao Fundo de Garantia de Operações (FGO), mecanismo que ajuda a sustentar o funcionamento do programa.

O Bradesco, por exemplo, já disponibilizou um formulário de pré-cadastro para interessados. Já o Banco do Brasil liberou consultas preliminares para verificar elegibilidade. O Itaú também abriu um canal específico para manifestação de interesse.

O que é o Desenrola Brasil?

Criado pelo Governo Federal, o programa Desenrola Brasil nasceu com o objetivo de facilitar acordos de renegociação para consumidores negativados.

Entre os principais objetivos estão:

  • reduzir a inadimplência;
  • facilitar acordos com descontos;
  • estimular a recuperação financeira das famílias;
  • ampliar novamente o acesso ao crédito.

Com a entrada de bancos digitais e grandes instituições tradicionais, o programa ganha ainda mais força em 2026.

Nubank pode aumentar pressão sobre concorrentes

A entrada do Nubank pode acelerar uma nova disputa entre os bancos pela experiência mais simples e eficiente de renegociação digital.

Como o aplicativo do roxinho já possui forte engajamento entre os clientes, a tendência é que o processo digital acabe pressionando concorrentes a oferecerem jornadas igualmente rápidas e intuitivas.

Para milhões de brasileiros endividados, isso pode representar menos burocracia e mais facilidade para reorganizar as finanças.

Tags: Nubank, Desenrola 2.0, renegociação de dívidas, Nubank aplicativo, limpar nome, bancos digitais, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, crédito, inadimplência, finanças pessoais

Você pode gostar também

Sessão da Tarde exibe Hoje, Quinta (13/06) na Globo – Plano B

admin1

Prefeitura inicia distribuição de guias de IPTU e TCR e contribuinte pode antecipar pagamento com desconto que chega a 20%

admin1

Foragido há 30 dias, dono da Braiscompany emite nota: "nos encontramos sem recurso"