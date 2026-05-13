Leo Bezerra amplia a assistência às famílias atingidas pelas chuvas com ‘Compra Assistida’ e ‘Eu Posso’

Depois de colocar o programa ‘Cuidar do Lar’ para atuar junto às famílias mais atingidas pelas chuvas na Capital com a reforma de imóveis, o prefeito Leo Bezerra determinou, nesta quinta-feira (7), a ampliação da assistência às famílias que sofreram danoa provocados pelas chuvas intensas por meio dos programas ‘Compra Assistida’ e ‘Eu Posso’. As medidas foram discutidas, nesta manhã, com as secretarias municipais envolvidas diretamente nas ações de contenção dos danos causados pelas precipitações dos primeiros dias de maio.

Durante a reunião, realizada no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, o gestor da Capital informou que vai solicitar, junto ao Governo Federal, recursos para ampliar o programa ‘Compra Assistida’, voltado à aquisição de imóveis para retirada de famílias de áreas de risco. A proposta é contemplar também pessoas afetadas pelas chuvas nos casos em que não será possível realizar a reforma do imóvel ou quando a estrutura da residência tiver sido completamente comprometida.

Já o programa ‘Eu Posso’ vai disponibilizar uma linha de crédito para pessoas que tiveram seus pequenos negócios prejudicados pelas chuvas. “Encerro esta reunião com a equipe expressando meu agradecimento a todos. A decisão, construída em consenso com os secretários e toda a equipe, é que, além do programa Cuidar do Lar, também vamos oferecer o serviço de compra assistida às famílias. Vamos apresentar esta proposta ao Governo Federal”, afirmou o prefeito.

Atualmente, o programa ‘Compra Assistida’ atende famílias do Complexo Beira Rio e do bairro São José, onde a Prefeitura adquire imóveis em locais seguros, escolhidos pelas próprias famílias que vivem em áreas de risco. Diante dos impactos provocados pelas chuvas, a intenção do prefeito é ampliar a iniciativa junto ao Ministério das Cidades para contemplar também os imóveis que não puderem ser recuperados pelo programa ‘Cuidar do Lar’.

De acordo com a secretária municipal de Habitação Social, Socorro Gadelha, o Governo Federal já adotou medidas semelhantes em estados como Rio Grande do Sul e São Paulo. “O prefeito está empenhado em visitar as famílias e avaliar de perto as necessidades de cada uma. O programa prevê a aquisição de imóveis, permitindo que as famílias escolham suas novas moradias. O prefeito estará em Brasília tratando dessa pauta junto ao Ministério das Cidades”, explicou.

Trabalho integrado – A atuação integrada entre as secretarias municipais têm sido fundamental para o levantamento das famílias que poderão ser beneficiadas pelos programas ‘Cuidar do Lar’ e ‘Compra Assistida’. A Defesa Civil realiza o mapeamento das áreas afetadas e das residências comprometidas, enquanto a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania atua no acolhimento e identificação das famílias que poderão ser atendidas pelo programa ‘Eu Posso’, executado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Segundo a secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Benicleide Silvestre, várias famílias tiveram seus pequenos negócios afetados pelas fortes chuvas. “Estamos trabalhando em diversas frentes para atender às famílias. Tivemos situações mais críticas em comunidades como Engenho Velho e Sonho Verde, onde os alagamentos provocaram maiores prejuízos. Seguimos em campo, junto com a Defesa Civil, oferecendo acolhimento e encaminhando quem precisa para o programa ‘Eu Posso’”, destacou.