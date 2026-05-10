mil vagas e provas no 2º semestre; veja o que se sabe
O concurso público anunciado pela Prefeitura de Campina Grande, na sexta-feira (8), terá 1000 vagas distribuídas em quatro editais, com provas previstas para o final de agosto deste ano. As informações foram divulgadas pela gestão municipal após a assinatura dos documentos que dão início ao certame.
Concurso de Campina Grande
- Vagas: 1000 vagas
- Nível: não informado
- Salários: não informado
- Inscrições: após publicação dos editais
- Provas objetivas: previstas para o fim de agosto de 2026
- Resultado final: 26 de novembro de 2026
- Edital do concurso de Campina Grande: ainda não publicado
Vagas disponíveis
As vagas ainda não foram detalhadas por cargo ou nível de escolaridade. Segundo a gestão municipal, a divisão será feita entre áreas da administração, como a Procuradoria Geral do Município e as secretarias de Educação, Saúde e Administração.
A estrutura do concurso prevê um edital geral, um edital específico para a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), um edital para a Guarda Civil Municipal e um edital destinado à Procuradoria Geral do Município.
Inscrições
As inscrições ainda não têm data definida. Elas só poderão ser iniciadas após a publicação dos editais do concurso, que ainda não foram divulgados.
A organização do certame ficará sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).