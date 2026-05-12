Posto de combustíveis é explodido por criminosos, em João Pessoa

Reprodução / Polícia Civil

Um posto de combustíveis localizado na Rua Flodoaldo Peixoto Filho, no bairro Valentina de Figueiredo, em João Pessoa, foi alvo de uma explosão criminosa na madrugada deste sábado (9).

Segundo a Polícia Civil, o dono do estabelecimento acionou a Polícia Militar após notar, pelo circuito de camêras de segurança instaladas no local, a chegada dos criminosos. O alvo da explosão foi a sala onde ficava o cofre do posto.

Equipes da perícia foram acionadas e estiveram no local para os primeiros levantamentos. A Polícia Civil não deu detalhes sobre a ação, nem havia informações sobre a quantia roubada, o número de suspeitos envolvidos ou a dinâmica completa do crime.

Quarta explosão em 2026

Com este caso, João Pessoa registra quatro explosões em postos de combustíveis em 2026, segundo ocorrências atendidas pela Polícia Militar. O ataque mais recente havia ocorrido há menos de 15 dias.

No dia 4 de maio, suspeitos tentaram arrombar o cofre de um posto no bairro do Cristo Redentor, por volta das 3h40, em João Pessoa

No dia 4 de maio, suspeitos tentaram arrombar o cofre de um posto no bairro do Cristo Redentor, por volta das 3h40. Imagens de câmeras de segurança mostraram cinco pessoas encapuzadas, sendo três armadas. A polícia informou que explosivos foram usados, mas a tentativa não teve sucesso e nada foi roubado. Após a ação, os suspeitos efetuaram disparos para o alto e fugiram. Ninguém foi preso.

Em 27 de abril, criminosos explodiram o cofre de um posto no bairro do Altiplano. O estabelecimento estava fechado e ninguém ficou ferido. O perito César Ribeiro afirmou que a explosão causou danos na área da gerência e que a porta do cofre foi arremessada a cerca de 40 metros. Funcionários informaram que havia aproximadamente R$ 65 mil no cofre. A perícia encontrou cerca de R$ 1.200 no local, e o restante teria sido levado. Até então, ninguém havia sido preso.

Já em 9 de março, um cofre de um posto às margens da BR-101, na região das Três Lagoas, foi explodido durante a madrugada. O equipamento não foi levado. Após o ataque, o Corpo de Bombeiros isolou a área e suspendeu temporariamente o abastecimento de GNV por segurança. Ninguém ficou ferido.