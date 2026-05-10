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Aos 76 anos, servidora da Agetran soma histórias de dedicação à família e ao trabalho – CGNotícias

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Por MRNews

Aos 76 anos, Dejanira carrega uma trajetória marcada pelo cuidado, pela dedicação e pelo carinho com todos ao seu redor. Diretora de Administração e Finanças da Agetran, ela soma 55 anos de vida profissional, sendo 14 deles dedicados à agência, onde ganhou um apelido que traduz exatamente quem ela é no dia a dia: a “Mãezona da Agetran”.

O nome surgiu de forma natural entre colegas e amigos de trabalho, reflexo da atenção e do acolhimento que oferece a todos. Um carinho que ela também faz questão de retribuir.

Mãe de Keila e Fábio, Dejanira construiu a vida conciliando trabalho e maternidade. A filha, hoje mãe de três filhos, é motivo de orgulho para ela. Já a história com o filho Fábio, que faleceu há cinco anos e precisava de cuidados especiais, segue marcada por amor, dedicação e saudade.

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Ao falar dele, Dejanira se emociona. As lembranças vêm acompanhadas de um sorriso leve e do sentimento de uma mãe que dedicou a vida ao cuidado do filho.
Mesmo diante dos desafios, ela nunca precisou escolher entre a profissão e a família. Com apoio dos pais e do marido, conseguiu seguir a carreira sem deixar de lado a presença na vida dos filhos.

Hoje, também vive intensamente o papel de avó. Um dos netos, Luiz Henrique, mora com ela e protagoniza uma lembrança que emociona a família até hoje: quando criança, recebia a lembrancinha de Dia das Mães na escola e fazia questão de entregar primeiro para a avó e depois para a mãe, para que nenhuma das duas ficasse sem homenagem.

Com uma trajetória marcada pelo acolhimento e pela dedicação, Dejanira se tornou uma referência de carinho dentro da Agetran.

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