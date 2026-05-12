Prefeitura de João Pessoa ganha prêmio ‘Selo de Mérito’ na área de habitação social pelo 4º ano consecutivo

A Prefeitura de João Pessoa ganhou, pelo quarto ano consecutivo, o prêmio nacional ‘Selo de Mérito’ na área de habitação social, concedido pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC) e pelo Fórum Nacional de Secretarias de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU). Neste ano, o reconhecimento foi concedido ao programa ‘Construindo Inclusão’, desenvolvido pela gestão municipal com foco na promoção da habitação de interesse social e inclusão das famílias em situação de vulnerabilidade.

Segundo a secretária de Habitação Social de João Pessoa, Socorro Gadelha, o programa habitacional da Prefeitura vai além da construção de moradias, atuando também na inclusão social, regularização fundiária, recuperação de imóveis e qualificação profissional das famílias atendidas. Ela destacou que, nos últimos quatro anos, a Semhab acumulou sete premiações com projetos como ‘Cuidar do Lar’, o Residencial Hélio Miguel da Silva, o Residencial Dubai e iniciativas de regularização fundiária.

“Com mais esse prêmio nós somos tetracampeões e é um reconhecimento ao programa habitacional que desenvolvemos aqui em João Pessoa, que é voltado para a inclusão social. Ele é amplo e não se restringe a obras de ‘pedra e cal’, mas é um instrumento de transformação na vida das famílias atendidas, oferecendo uma nova perspectiva e uma qualidade de vida melhor através da inclusão social”, destacou a secretária.

A premiação será entregue durante a 73ª edição do Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, que acontece entre os dias 13 e 15 de maio, no Recife (PE). O evento reúne representantes de estados, municípios, Governo Federal, especialistas e entidades ligadas ao setor habitacional para discutir políticas públicas e soluções voltadas à moradia digna no Brasil.

“O prêmio também é um incentivo para seguirmos avançando na construção de novas unidades habitacionais, na recuperação de imóveis e na garantia da posse legal das moradias. Além disso, desenvolvemos ações sociais, cursos de capacitação e qualificação profissional, promovendo geração de emprego e renda para as famílias beneficiadas. Essa é a recomendação do prefeito Leo Bezerra, que entende que a moradia é o porto seguro de uma família e que a função da gestão pública é proporcionar a essas pessoas os meios necessários para que elas tenham um futuro melhor”, ressaltou Socorro Gadelha.

O secretário executivo de Habitação Social de João Pessoa, Beto Pirulito, afirmou que o reconhecimento nacional demonstra a prioridade dada ao setor habitacional pela gestão municipal. “Receber o Selo de Mérito pelo quarto ano seguido comprova a seriedade e o compromisso da Prefeitura de João Pessoa com a habitação social. Desenvolvemos um programa amplo, que atua desde a construção de novas moradias até ações sociais e de regularização fundiária e promoção de cursos profissionalizantes, sempre com o objetivo de promover inclusão social e mais qualidade de vida para a população”, afirmou.

Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social 2026 – A 73ª edição do fórum, realizado pela ABC e pelo FNSHDU, vai acontecer no Auditório Cais do Sertão – Armazém 10, no Recife Antigo, próximo ao Marco Zero, no período de 13 a 15 de maio. O evento vai ter a presença de especialistas da sociedade civil e representantes de estados e municípios e do Governo Federal, através do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal.

O fórum tem como público-alvo gestores públicos e equipes técnicas das áreas de habitação e regularização fundiária de todos os estados brasileiros e dos municípios com população de mais de 100 mil habitantes, técnicos e dirigentes dos órgãos afins do Governo Federal e também empresários e membros da sociedade civil e demais pessoas interessadas no tema.

O principal objetivo é promover o debate sobre os rumos da política habitacional no Brasil, compartilhando informações sobre planos e programas governamentais. Também deve fortalecer a interlocução entre os agentes públicos de Estados, Municípios, do Governo Federal e do setor produtivo. Além da troca de experiências sobre as práticas do setor, bem como debater sobre os desafios, papeis e possibilidades de atuação de cada ente federado, para o fortalecimento da habitação de interesse social no Brasil.