Atlético-MG prepara festa para despedida de Hulk antes jogo contra o Botafogo

Hulk está vivendo seus últimos dias de Atlético-MG. Anunciado como reforço do Fluminense no início da semana, o paraibano será homenageado pelo clube mineiro antes do duelo contra o Botafogo, marcado para domingo (10), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 15ª rodada da Série A do Brasileiro.

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Hulk se tornou um dos principais jogadores da história do Atlético-MG. (Foto: Alessandra Torres)

Como já estourou o limite de jogos previsto no regulamento do Brasileirão para a mudança de clube no meio da temporada, Hulk não estará em campo. Nesta edição da competição, o camisa 7 disputou 12 partidas, contribuindo com um gol e três assistências.

O Atlético-MG não divulgou muitos detalhes de como será a festa, mas a tendência é que o jogador receba uma série de homenagens. Afinal, Hulk é um dos maiores ídolos da história do clube.

O clube já iniciou a venda de ingressos para a partida e a tendência é que a Arena MRV esteja lotada para a despedida de Hulk. As entradas estão sendo vendidas a partir de R$ 29,90 (setor Inter Norte) e R$ 35,00 (setor Inter Sul) para os sócios Galo na Veia, incluindo o GNV da Massa.

Torcida na bronca nas redes sociais

Parte dos torcedores do Atlético-MG se incomodaram com o anúncio de Hulk no Fluminense, feito na última terça-feira (5). Isso porque o Galo marcou a despedida do ídolo para domingo, antes do duelo com o Botafogo. Nas redes sociais, alguns atleticanos alegam que a homenagem ficou “sem clima”.

Saída do Galo acontece após divergências entre o ídolo e a diretoria da SAF alvinegra. (Foto: Gilson Lobo)

A ida de Hulk para o Fluminense não era uma surpresa para ninguém. O anúncio no perfil oficial do tricolor foi apenas a oficialização do negócio que já estava selado há alguns dias. Fica agora a expectativa de como será a festa após o entrave.

Conquistas pelo Galo

O paraibano deixa o Atlético-MG após seis temporadas, com status de um dos principais jogadores da história do clube. Inclusive, o Galo foi o time que Hulk mais atuou em toda a sua carreira. Foram 287 partidas, com 135 gols e 55 assistências.

Além disso, a passagem de Hulk pelo Atlético-MG foi marcada por muitos títulos importantes, a começar pelo Campeonato Brasileiro de 2021, encerrando um jejum de 50 anos do clube na competição nacional. Naquela temporada, o Galo ainda venceu a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro.

Em 2021, ninguém jogou mais futebol no Brasil que Hulk, o camisa do Atlético-MG (Foto: Robson Mafra / AGIF). (Foto: Robson Mafra/AGIF)

O estadual, inclusive, foi vencido pelo time atleticano, com Hulk, em outras quatro oportunidades. O Atlético-MG também venceu a Supercopa do Brasil em 2022, e foi vice-campeão da Libertadores em 2024 e da Sul-Americana em 2025.

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