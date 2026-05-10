Caravana do Cuidar leva serviços e celebra aniversário do bairro João Paulo II com mais de 290 atendimentos

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), realizou, nesta sexta-feira (8), mais uma edição da Caravana do Cuidar, em uma ação especial que integrou a programação comemorativa pelos 34 anos do bairro João Paulo II. A iniciativa reuniu diversos serviços essenciais e promoveu um dia de cidadania, cuidado e confraternização com os moradores.

A ação foi articulada em parceria com a associação comunitária do bairro. O presidente da entidade, Marcelo Vigo, destacou a importância da presença da Caravana do Cuidar no calendário festivo local. “Agradeço à Prefeitura, em nome do prefeito Leo Bezerra, da secretária Benicleide e da coordenação da caravana. A cada ano ela vem melhor, com mais atendimentos. Já é tradição: um dia antes do aniversário do bairro a gente realiza a Caravana do Cuidar e, no dia seguinte, a grande festa. O João Paulo II completa 34 anos de vida e teremos comemorações com homenagens às mães e muitos shows neste sábado”, afirmou.

A coordenadora da Caravana do Cuidar, Raquel Feitosa, reforçou o compromisso da gestão municipal com a população. “Para toda a equipe, é um prazer representar a Prefeitura de João Pessoa em um momento tão especial de confraternização para o bairro. Esse é justamente o objetivo da Caravana do Cuidar: estar presente nos territórios, ouvir as pessoas e levar serviços que realmente fazem a diferença na vida da população”, disse.

Moradora do bairro João Paulo II, Maria das Dores, que participa das atividades da associação comunitária, celebrou a ação e a parceria com o poder público. “Fiquei muito feliz com a Caravana do Cuidar aqui. Eu consegui atendimento no Cras e fiz meu cadastro para poder participar das atividades do Centro. Isso ajuda muito a gente. É importante ver a Prefeitura perto da gente”, relatou.

Atendimentos – Ao todo, foram realizados 291 atendimentos durante a ação. Entre os serviços mais procurados estiveram emissão do cartão SUS (80), testes rápidos (56) e atendimentos do Cras (25) e CadÚnico (25). Também foram registrados atendimentos do Programa Acessuas Trabalho (2), dentista (12), Procon-JP (3), Programa Criança Feliz (2), glicemia (12), pressão arterial (12), vacina (5), defensoria (10), auriculoterapia (17), médico (15) e avaliação odontológica (15).

A Caravana do Cuidar segue levando serviços gratuitos e promovendo inclusão social em diversos bairros da Capital, fortalecendo o acesso da população às políticas públicas.