Estação Cabo Branco se consolida como um dos principais polos de educação e cultura do Nordeste

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, pertencente a Prefeitura de João Pessoa e localizada no bairro do Altiplano, recebeu nos cinco primeiros meses desse ano, 1.986 visitantes, consolidando sua posição como um dos principais polos de visitação educacional, cultural e institucional da região Nordeste, ampliando significativamente seu alcance para além da Paraíba.

Os dados estão no Relatório Oficial de Visitação Institucional – Setor de Gestão Educacional, o que reafirma seu papel como importante vetor de desenvolvimento turístico para João Pessoa e região. “Esse número significativo de visitantes tem um grande impacto regional, o que fortalece a cidade de João Pessoa como referência em educação, cultura, ciência e turismo institucional no Nordeste”, afirmou Rodrigo Barão, um dos integrantes da direção da Estação Cabo Branco.

Os visitantes que entraram nas estatísticas turísticas da Estação Cabo Branco nestes cinco primeiros meses do ano de 2026, possuem perfis diferenciados. São alunos de escolas públicas e privadas, instituições sociais, de projetos educacionais e culturais e ainda de turismo pedagógico.

“Estamos hoje no centro nacional do turismo. Isso deve-se a nossa posição geográfica e também ao zelo com o patrimônio público por parte da gestão municipal. A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes é referência nacional, sendo procurada por muitos órgãos e pessoas influentes na sociedade”, complementou Rodrigo Barão.

Em números, a Estação Cabo Branco recebeu em janeiro 209 visitações; em fevereiro, 68; em março, 21; em abril, 1036; e nos 8 primeiros dias de maio, 652 visitantes, sendo a grande maioria de municípios da Paraíba e dos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Regras para os visitantes – A visitação à Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes é gratuita e acontece de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e, nos finais de semana (sábados e domingos), das 10h às 18h. Para as escolas públicas e privadas, bem como para os mais diversos grupos culturais e artísticos, se faz necessário, de acordo com a administração do órgão, um agendamento de forma prévia. O link para agendamento está no perfil do instagram @estacaocabobranco.

No entanto, algumas regras, normas e discriminações estão expostas para todos os visitantes. São regras importantes que devem ser cumpridas, com destaques para a proibição de pets andando livremente pelo chão; proibição de tocar nas obras em exposição; proibido ultrapassagem na linha amarela no chão; gritaria e barulho excessivo no hall também não é tolerável.

Visitação às exposições – As mais variadas exposições artísticas e culturais têm atraído uma infinidade de visitantes locais e turistas de outros Estados à Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes. O público, conforme a direção do órgão, volta sempre as atenções para grandes novidades, principalmente lançamentos, amostras e exposição artesanal.

Uma vasta programação elaborada para este mês de maio prevê um público recorde de visitações, que contará com aulas de Yoga, Estação Pôr do Sol, Danças Circulares, Exposição Retrato o Sertão – Vozes e Cores, Estação Contação, Mostra de Artesanato, dentre outras.

Serviço – A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes é um complexo cultural projetado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Um dos seus destaques é o Mirante, uma torre que oferece uma vista panorâmica deslumbrante da cidade e do Oceano Atlântico. O local é administrado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec).