Governador Lucas Ribeiro entrega nova adutora de Itaporanga e visita construção de 100 unidades habitacionais no município — Governo da Paraíba

O governador Lucas Ribeiro entregou, nesta sexta-feira (8), em Itaporanga, no Alto Sertão paraibano, a adutora do sistema integrado Nova Olinda/Pedra Branca/Itaporanga, que recebeu investimentos de R$ 13,2 milhões, por meio da Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba (Cagepa) e vai beneficiar mais de 33,7 mil habitantes dos três municípios contemplados. Lucas visitou, ainda, o Residencial Itaporanga, parceria do Governo da Paraíba e Federal — são 100 unidades habitacionais em construção.

Na ocasião, o chefe do Executivo destacou que a obra foi reivindicada pela população de Itaporanga e região no Orçamento Democrático Estadual de 2025. “Essa adutora foi a prioridade que o povo de Itaporanga trouxe na audiência do Orçamento Democrático do ano passado e, já no ODE deste ano, a gente vai celebrar essa grande conquista, uma adutora nova — a gente sabe que a anterior era de um material antigo. Investimento feito e obra entregue à população de Itaporanga, Pedra Branca e Nova Olinda. Estou feliz demais em estar aqui celebrando esse momento”, externou Lucas Ribeiro.

O governador também lembrou a crise de abastecimento que Itaporanga enfrentou em 2016. “Investir em segurança hídrica é investir na vida das pessoas e no desenvolvimento de toda essa região. Há dez anos, Itaporanga passou por grave crise de abastecimento. E essa nova adutora vem justamente para evitar que essa situação volte a acontecer”, disse.

O presidente da Cagepa, Marcus Vinícius, também destacou a agilidade com que a nova adutora de Itaporanga foi concluída. “Essa obra foi um pleito enfático no último Orçamento Democrático. Logo em seguida, nós fomos chamados a um grande desafio, que foi desenvolver a complementação do projeto e construir 32 quilômetros e meio de adutora, que foi executada em cinco meses. Essa adutora que estamos inaugurando hoje vai garantir segurança hídrica para Itaporanga para que a população não viva um passado de colapso total — uma cidade como Itaporanga é impossível ser abastecida com carro-pipa. Esse passado, com essa obra, nós afastamos”, afirmou.

O prefeito de Itaporanga, Azif Lemos, disse que a entrega da nova adutora do sistema integrado representa um dia histórico para o município. “A partir de hoje, a população de Itaporanga vai ter o abastecimento d’água fortalecido com a entrega dessa adutora, uma demanda da nossa sociedade, que foi levada ao Orçamento Democrático Estadual e, um ano depois, estamos vendo esse sonho realizado. É um dia histórico para o nosso município e toda essa região. Só temos a agradecer o compromisso e a sensibilidade da gestão do governador Lucas Ribeiro com o nosso povo.

Visita a residencial — Mais cedo, o governador Lucas Ribeiro visitou as 100 unidades habitacionais que integram o Residencial Itaporanga, resultado de uma parceria do Governo da Paraíba e Governo Federal, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida. Estão sendo investidos no empreendimento R$ 15,3 milhões, sendo R$ 14 milhões do Governo Federal e R$ 1,3 milhões do Tesouro estadual — contrapartida decisiva para a aquisição dos móveis para algumas famílias.

Durante a visita, Lucas Ribeiro destacou a qualidade do empreendimento, cuja execução já ultrapassa 50%. “São 100 apartamentos com todo o conforto para as famílias — tem biblioteca, uma creche, área de lazer. É mais um investimento, em parceria com o Governo Federal, para garantir dignidade às famílias paraibanas, para que saiam do aluguel e tenham um local digno para criar seus filhos”, disse.

O Residencial Itaporanga é destinado à Faixa 1 do Programa Minha Casa, Minha Vida — famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850,00. O empreendimento contempla centro comunitário, parque infantil, bicicletário e biblioteca, além de 68 vagas de garagem. O Residencial Itaporanga é composto por seis blocos de apartamentos (térreo mais três pavimentos) com 16 unidades habitacionais cada e um bloco (apenas térreo) com 4 unidades, totalizando 100 unidades habitacionais no empreendimento. Os apartamentos têm 46,10 m² de área útil e obedecem as especificações mínimas exigidas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, possuindo: varanda, sala/estar, cozinha/área de serviço, dois quartos e banheiro.

A presidente da Companhia Estadual de Habitação Popular (Cehap), Emília Correia Lima, também evidenciou a qualidade do Residencial Itaporanga. “Esse é o primeiro empreendimento vertical de Itaporanga, com uma qualidade excelente e destinado à Faixa 1, às pessoas que mais precisam. É uma obra com qualidade de Faixa 2 destinado à Faixa 1, o que fortalece a política habitacional do Governo da Paraíba e também do Governo Federal”, concluiu.