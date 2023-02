Concurso do MPPB: tudo sobre salário, inscrições, datas e provas

Compartilhe















O edital do concurso para o Ministério Público do Estado da Paraíba (MPPB) foi publicado na última sexta-feira (24). Estão sendo ofertadas 11 vagas e formação de cadastro de reserva em um total de cinco cargos de níveis médio e superior. Por isso, o Jornal da Paraíba traz respostas para as principais dúvidas dos candidatos.

Nesta matéria, você vai saber:

Como fazer a inscrição no concurso?

Quanto é a taxa de inscrição?

Como são as vagas?

Quando serão aplicadas as provas?

Quanto é o salário do concurso?

Como fazer a inscrição no concurso do MPPB?

O prazo de inscrições para o concurso do MPPB inicia a partir das 10h de 27 de fevereiro e se estende até as 14h de 31 de março, pelo site da organizadora.

Os candidatos que realizarem a inscrição devem fazer o pagamento de uma taxa, que varia de acordo com o cargo pretendido.

Quanto é a taxa de inscrição?

R$ 115 para nível superior (cargo de analista);

R$ 95 para nível médio (cargo de técnico ministerial).

Está prevista isenção de taxas para pessoas que se enquadrarem nos requisitos legais, a exemplo de inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e de sangue e doadoras de leite materno.

Quais são as vagas oferecidas?

De acordo com o edital, as 11 vagas são distribuídas para os cargos de analista ministerial, com uma vaga para este cargo, sendo exigido nível superior de escolaridade, e as demais 10 vagas são destinadas para o cargo de técnico ministerial, que exige nível médio.

Além de formar cadastro de reserva nesses dois cargos, o concurso do MPPB também deve selecionar aprovados fora do número previsto de vagas, também para cadastro de reserva em mais três cargos de analista ministerial (nível superior): analista de sistemas, administrador de banco de dados, assistente social e psicólogo.

Veja também Ingressos para Campinense e Grêmio pela Copa do Brasil estão à venda Divulgação/Ministério Público

Em cumprimento ao disposto no artigo 15 da Resolução 81/2012 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), aos candidatos com deficiência será reservado o percentual de 10% das vagas.

Já aos candidatos negros (pretos e pardos) serão reservadas 20% das vagas existentes e das que vierem a surgir durante o prazo de validade do concurso do MPPB, na forma da Lei nº 12.990/2014 e da Resolução nº 170/2017 do CNMP.

Quando o concurso do MPPB vai acontecer?

As provas objetivas do concurso do MPPB serão realizadas em João Pessoa, com previsão de aplicação para 21 de maio, nos turnos da manhã (para o cargo de técnico ministerial) e tarde (para o cargo de analista ministerial, todas as áreas e especialidades).

O edital de resultado definitivo das provas objetivas e convocação da avaliação dos candidatos negros pelo Ministério Público do Estado da Paraíba serão publicados no dia 30 de junho. O resultado final saí no dia 8 de agosto.

Quanto é o salário do concurso?

De acordo com o edital, o salário inicial para técnico (nível médio) é de R$ 7.037,1, o qual já inclui vencimento, auxílio saúde e auxílio alimentação. Já para analista (nível superior), a remuneração oferecida é de R$ 8.165,44 (também incluídos os auxílios).

Informações sobre o concurso do MPPB

Vagas: 11 + formação de cadastro de reserva

11 + formação de cadastro de reserva Nível: médio e superior

médio e superior Cargos: analista e técnico ministerial

analista e técnico ministerial Remuneração: entre R$ 7.037,1 (médio) e R$ 8.165,44 (superior)

entre R$ 7.037,1 (médio) e R$ 8.165,44 (superior) Prazo de inscrição: de 27 de fevereiro a 31 de março

de 27 de fevereiro a 31 de março Local de inscrição: site da organizadora, Fundação Carlos Chagas (FCC)

site da organizadora, Fundação Carlos Chagas (FCC) Provas objetivas: 21 de maio

21 de maio Resultado final: 8 de agosto

CONCURSO

concurso mppb

destaques

ministério público da paraíba

mppb

Redação Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Concursos e Emprego

Concursos e seleções com quase 140 vagas abertas na Paraíba nesta semana

Ao todo, 139 vagas de emprego são oferecidas em editais publicados ou inscrições já abertas em concursos e seleções na Paraíba.

Concursos e Emprego

Concurso do Banco do Brasil tem inscrições prorrogadas até 3 de março

Candidatos podem se inscrever no concurso do Banco do Brasil no site da organizadora do certame, a Fundação Cesgranrio.

Concursos e Emprego

Inscrições em concurso do Banco do Brasil terminam nesta sexta

Interessados podem fazer inscrição no concurso do Banco do Brasil pelo site da Cesgranrio. Salário inicial é de R$ 3.622,23 com direito a benefícios.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter