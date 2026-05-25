Caixa d’água desaba e deixa cinco feridos durante obra, em João Pessoa – Foto: Pedro Hugo/TV Cabo Branco.

Uma caixa d’água desabou e deixou cinco pessoas feridas em uma obra, no bairro de Gramame, em João Pessoa, na manhã desta sexta-feira (22). As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, os bombeiros foram chamados por volta das 11h11 para ocorrência. Não há informações sobre o estado de saúde das cinco pessoas até a última atualização desta reportagem, mas todas foram socorridas para o Hospital de Trauma de João Pessoa.

Conforme as informações iniciais, as pessoas feridas estavam em uma espécie de “escritório de engenharia” da obra quando a caixa d´água desabou.

Inicialmente, foi divulgado que uma pessoa ficou presa aos escombros, mas ela foi socorrida posteriormente por outros trabalhadores da obra. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também por viaturas do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar também foi acionada para o local e faz o isolamento da área.