Leo Bezerra celebra retomada de obras de escola em Gramame e acompanha conclusão de obra na ladeira do Timbó, com serviço da Seinfra

A Prefeitura de João Pessoa retomou as obras de construção da Escola Gramame I, que estavam paralisadas por descumprimento de prazos por parte da empresa anteriormente contratada. Nesta sexta-feira (22), o prefeito Leo Bezerra inspecionou os trabalhos no equipamento, que vai abrir 800 vagas de ensino em uma das regiões que mais cresceram na cidade e onde a Prefeitura está construindo outras quatro unidades.

Leo Bezerra também acompanhou a liberação final da Rua Médico Industrial João Crisóstomo Ribeiro Coutinho – a ladeira do Timbó – que liga os bairros Altiplano e Bancários, onde a Prefeitura reconstruiu um trecho do pavimento que deslizou com as chuvas das últimas semanas na Capital. No local, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) substituiu tubulações para passagem de águas pluviais na rede de drenagem e as calçadas para passagem de pedestres com segurança. O trânsito foi liberado totalmente para o fluxo de veículos na região.

Na Escola de Gramame, a obra deve ser concluída no começo do próximo ano, com infraestrutura completa, incluindo 12 salas, biblioteca, salas Google e Maker, laboratório e ginásio poliesportivo. “Uma nova escola sendo construída, com toda a qualidade que a Prefeitura exige nas suas obras. Porque, infelizmente, a empresa anterior não vinha garantindo esse critério, mas nós conseguimos resolver essa questão e, graças a Deus, estamos acompanhando a evolução do trabalho, que vai oferecer mais vagas de ensino nessa região”, afirmou o prefeito.

A agenda de acompanhamento das obras contou com as presenças do secretário executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira, e da secretária executiva da Educação, Luciana Dias, que exaltou a importância do equipamento para a comunidade escolar. “Vamos dispor de laboratório de informática, biblioteca, sala de recursos, sala de aula tradicional e laboratório de ciências. A criança terá acesso a todas as facilidades, incluindo uma quadra poliesportiva”, comemorou Luciana Dias.