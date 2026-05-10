Fantástico vai mostrar atuação de facção em Cabedelo

Facção monitorava Cabedelo a partir de câmeras no Alemão, no Rio de Janeiro. Reprodução

Uma reportagem especial do Fantástico, neste domingo (10), vai mostrar em detalhes a atuação de uma facção criminosa na cidade de Cabedelo, na Grande João Pessoa . Investigações apontam relação de criminosos com o poder público no município, o que já gerou o afastamento de dois prefeitos.

A reportagem vai mostrar que os criminosos monitoram o que acontece no município direto do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, por câmeras de segurança. O local é onde vive Flávio de Lima Monteiro, o Fatoka, chefe do Comando Vermelho na Paraíba, um dos mais procurados criminosos do estado , e apontado como alguém com relação direta com a administração de Cabedelo.

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Um dos registros obtidos pela reportagem do programa mostram homens monitorando diversas câmeras da cidade.

As investigações apontam que os criminosos se infiltraram no sistema político da cidade, com loteamento de cargos, esquema de rachadinhas e desvios milionários em contratos.

Prefeitos afastados

Em abril, o então prefeito Edvaldo Neto (Avante) foi afastado após uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema de fraude em licitações, desvio de recursos públicos e a ligação de agentes políticos com uma facção criminosa. O afastamento ocorreu dois dias depois das eleições suplementares de Cabedelo, quando ele foi eleito.

O afastamento de Edvaldo Neto foi determinado por decisão da Justiça. Edvaldo ocupava o cargo de prefeito de forma interina desde 2025, quando o então prefeito André Coutinho (Avante) foi cassado, também por suspeita de relação com facção criminosa.

A mesma operação que afastou Edvaldo teve como alvo diversos funcionários da prefeitura. Entre eles, Cynthia Denize Silva Cordeiro, sogra do prefeito afastado. Ela era secretária de Ocupação e Uso do Solo.

Cynthia é apontada como advogada de Fatoka e elo entre a facção e o poder público.