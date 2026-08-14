Por MRNews



Após nova cirurgia na cabeça, estado de saúde do comandante Felipe Marques gera comoção

O estado de saúde do comandante Felipe Marques Monteiro voltou a mobilizar familiares, amigos e internautas nos últimos dias após a confirmação de uma nova cirurgia delicada realizada no policial civil.

Felipe ficou conhecido nacionalmente após ser baleado na cabeça durante uma operação aérea da Polícia Civil do Rio de Janeiro na comunidade da Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em março de 2025.

Mesmo gravemente ferido, o piloto conseguiu manter o controle da aeronave e realizar um pouso de emergência, atitude que foi considerada heroica por colegas e autoridades da segurança pública.

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Família confirma nova cirurgia

Segundo informações divulgadas por familiares nas redes sociais, Felipe precisou passar recentemente por mais um procedimento cirúrgico após médicos identificarem novos sangramentos e um hematoma no cérebro. (O Dia)

De acordo com os relatos, o policial permanece sedado e sob observação constante da equipe médica.

A esposa do comandante afirmou que o momento ainda exige cautela e muitas orações devido à complexidade do quadro clínico.

Recuperação vem sendo marcada por desafios

Desde o atentado sofrido durante a operação policial, Felipe enfrenta uma longa jornada de recuperação.

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O tiro de fuzil atingiu a região frontal da cabeça, provocando danos graves no crânio. Segundo informações divulgadas anteriormente, o policial perdeu cerca de 40% da estrutura craniana e precisou passar por diversas cirurgias, incluindo a implantação de uma prótese craniana. (O Dia)

Além das intervenções cirúrgicas, ele também realiza um intenso processo de reabilitação motora e neurológica.

Caso gerou forte repercussão no país

O episódio envolvendo o comandante Felipe Marques teve grande repercussão nacional por causa da gravidade do ataque sofrido pela equipe aérea da Core durante a operação na Vila Aliança.

Na ocasião, criminosos armados dispararam contra o helicóptero da polícia enquanto a aeronave sobrevoava a comunidade.

Mesmo ferido gravemente, Felipe conseguiu evitar uma tragédia ainda maior ao estabilizar o helicóptero antes do pouso de emergência.

O caso passou a simbolizar os riscos enfrentados diariamente por agentes das forças de segurança em operações de combate ao crime organizado.

Redes sociais seguem mobilizadas

Nas redes sociais, mensagens de apoio ao policial continuam sendo compartilhadas diariamente.

Familiares frequentemente atualizam o quadro de saúde do comandante e agradecem pelas correntes de oração organizadas por amigos, colegas de profissão e internautas.

Em uma das publicações recentes, a família destacou a força e a coragem do policial durante toda a recuperação.

Estado de saúde ainda inspira cuidados

Apesar da nova cirurgia ter sido considerada bem-sucedida, o quadro ainda é tratado com cautela pelos médicos.

Segundo relatos divulgados pela família, os próximos dias serão fundamentais para avaliar a resposta do organismo após os novos procedimentos realizados no cérebro. (O Dia)

Enquanto isso, o caso segue comovendo milhares de pessoas que acompanham a luta do comandante desde o atentado ocorrido durante a operação policial.

Tags: Felipe Marques, comandante Felipe Marques, Polícia Civil, Core, Rio de Janeiro, cirurgia, estado de saúde, piloto baleado, Vila Aliança, segurança pública, helicóptero da polícia