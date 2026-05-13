Kits da Corrida do Consumidor serão entregues nessas sexta-feira e sábado; show de pagode encerra o evento

Os kits com o material a ser usado na Corrida do Consumidor 2026 do Procon de João Pessoa serão entregues nessa sexta-feira(8), das 10h às 17h, e no sábado, 9, das 9h às 12h, na Megga Shoes, na rua Hortência Helena de Brito, Cabedelo. Para receber o kit, o participante deve entregar dois quilos de alimentos não perecíveis.

A corrida terá largada às 16 horas no Busto de Tamandaré e o pagode de Gil Junior vai animar os atletas e o público em geral a partir das 17h em arena montada no local. O secretário do Procon-JP, Junior Pires, pontua que os atletas sairão direto da Corrida para se divertir com o pagode de Gil Junior. “Será uma grande festa”, ressalta.

O titular do Procon-JP faz um alerta: os atletas que forem participar da Corrida do Consumidor 2026 devem apresentar o comprovante de inscrição e um documento como RG ou CNH no ato do recebimento do kit.

A terceira versão da Corrida do Consumidor terá o percurso de 5 km e 10 km, dividida nas categorias de público em geral; PCD cadeirante ou não cadeirante.

Da corrida para o pagode – Junior Pires comemora o sucesso da terceira versão da já tradicional Corrida do Consumidor. “Vai ser um momento muito bonito, de confraternização. Esperamos todos no Busto de Tamandaré a partir das 16h para a Corrida e para o show de pagode que ocorrerá logo em seguida”.

Gil Junior – O músico Gil Junior começa a festa musical a parir das 17h, com o show se estendendo até às 22h. Entusiasta dos ritmos pagode e samba, Gil Junior já é conhecido do público pessoense, que o acompanha nos eventos do gênero.

Serviço

Evento: Entrega dos kits da Corrida do Consumidor 2026

Data: 08/05/2026 das 10h às 17h e no sábado, 09/05/2016, das 9h às 12h

Local: Megga Shoes, na rua Hortência Helena de Brito, Cabedelo