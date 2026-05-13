Secretário de Esportes de Pilar é preso em operação contra tráfico de drogas

(Foto: reprodução / TV Cabo Branco)

O secretário municipal de Esportes de Pilar, Joedson Borges, foi preso na manhã desta quarta-feira (7) durante uma operação da Polícia Civil da Paraíba contra o tráfico interestadual de drogas. A ação cumpre ainda outros oito mandados de prisão e 12 de busca e apreensão em João Pessoa e Pilar, além do bloqueio de R$ 12 milhões.

De acordo com o delegado Diego Beltrão, que coordena a operação, a investigação identificou que o secretário teria comprado uma grande quantidade de entorpecentes, possivelmente para distribuição.

O JORNAL DA PARAÍBA solicitou nota à Prefeitura de Pilar sobre a prisão do secretário municipal, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem. A defesa de Joedson Borges não foi localizada.

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Segundo a Polícia Civil, sete pessoas foram presas até o momento. Os investigados são suspeitos de atuar no envio de drogas a partir do estado do Acre e na aquisição e distribuição do entorpecente em território paraibano.

Ainda segundo o delegado, foi possível identificar a estrutura da organização criminosa e a movimentação financeira ligada ao esquema.

“Conseguimos identificar toda a organização criminosa e toda a sua estrutura, além da movimentação financeira. Conseguimos apreender certa quantidade de drogas e armas. A droga vinha do Acre e descia para a Paraíba”, disse.

A investigação teve início em setembro de 2025, após a apreensão de aproximadamente meia tonelada de skunk no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. A partir desse caso, a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) aprofundou as diligências para identificar os responsáveis pela remessa e pela administração da carga.

A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento e que não está descartada uma nova etapa da operação.