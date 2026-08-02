Dona de casa viaja 212 km para participar do Mutirão Todos em Ação – CGNotícias

Por MRNews



A segunda edição do Mutirão Todos em Ação foi realizada neste sábado (25), na Escola Municipal João Cândido de Souza, no Jardim Anache, em Campo Grande, reunindo centenas de moradores em busca de atendimentos gratuitos.

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância do mutirão como ferramenta de aproximação entre o poder público e a população. “O Mutirão Todos em Ação é fundamental para garantir o acesso da população aos serviços essenciais. Estamos levando atendimentos para perto das pessoas, facilitando a vida de quem mais precisa. Essa é uma ação que percorre as sete regiões de Campo Grande, fortalecendo a cidadania e promovendo inclusão em toda a cidade”, afirmou.

Com mais de 300 serviços ofertados, a iniciativa contou com a participação de diversas secretarias municipais, além de importantes parceiros institucionais, como a Defensoria Pública, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, universidades como Insted, Unigran e UCDB, além de organizações da sociedade civil como o Lions Club. O mutirão é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Campo Grande, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Câmara Municipal, Fecomércio MS, Senac e diversas instituições, com o objetivo de aproximar os serviços públicos da população e promover mais qualidade de vida nos bairros.

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A ação aconteceu em uma das regiões mais populosas da Capital e começou cedo: ainda antes do amanhecer, moradores já formavam filas em busca de atendimento.

Um dos destaques foi a história de Ornelia Maria Barbosa da Silva, de 74 anos, que saiu do município de Miranda especialmente para participar do mutirão. Segundo ela, a oportunidade surgiu por meio da filha. “Ela viu a ação e disse que seria a chance de eu arrumar meus documentos. Sou casada há dez anos e preciso colocar o nome do meu marido no documento. Na minha cidade não tem esse evento, então me programei e vim. Cheguei aqui às 5h40 da manhã para garantir minha senha”, relatou.

Outro exemplo do impacto da iniciativa foi o professor Thiago Kohagura, de 42 anos, primeiro da fila para vacinação. Atual vice-diretor da escola onde o evento foi realizado, ele destacou a importância do mutirão para a comunidade escolar e para a população da região, reforçando o papel social da ação ao facilitar o acesso a serviços essenciais.

A dona de casa Angela Maria Oliveira Carvalho, de 57 anos, também aproveitou a oportunidade para atualizar seu cadastro na Agência Municipal de Habitação (Emha). Morando atualmente de aluguel, ela vê no atendimento uma possibilidade concreta de mudança de vida. “Essa pode ser a chance de ser contemplada em um próximo sorteio e conquistar minha casa própria”, afirmou.

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O Mutirão Todos em Ação reafirma o compromisso da Prefeitura de Campo Grande em levar serviços essenciais diretamente à população, promovendo cidadania, inclusão e acesso facilitado a direitos, especialmente para aqueles que mais precisam.