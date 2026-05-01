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Árvore cai e interdita via no bairro do Expedicionários, em João Pesssoa

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Árvore cai e interdita via no bairro do Expedicionários, em João Pesssoa. Reprodução / TV Cabo Branco

Uma árvore caiu na Avenida Júlia Freire, no bairro dos Expedicionários, na manhã desta sexta-feira (24), após as fortes chuvas registradas na capital. Com a queda, um poste foi derrubado, fios foram rompidos e a via ficou totalmente interditada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a retirada da árvore, que era de grande porte. A corporação informou que apesar da queda, ninguém ficou ferido.

A Energisa, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica na Paraíba, também foi chamada para o local. Em nota, a empresa disse que até o momento, a energia já foi restabelecida em cerca de 95% da área afetada. Por causa da complexidade dos danos, técnicos seguem trabalhando para a normalização total do serviço.

A Avenida Júlia Freire segue bloqueada e o trânsito na área foi interrompido sem previsão de liberação.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, na quinta-feira (23), o alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas para todos os municípios da Paraíba. O aviso é válido até as 23h59 desta sexta-feira (24).

Além disso, o órgão emitiu alerta laranja, que indica perigo, para o Litoral do estado. Esse aviso começou às 18h da quinta-feira (23) e segue até as 10h desta sexta-feira (24).

De acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), os bairros com maior volume de chuva nas últimas 24 horas foram:

  • Cuiá: 34,4 mm
  • Grotão: 33,6 mm
  • Cristo: 27,4 mm
  • Centro: 16,2 mm
  • Tambauzinho: 13 mm
  • Altiplano: 10 mm
  • Manaíra: 4,2 mm

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