Douglas Santos e Matheus Cunha atuam juntos em goleada do Brasil contra a Coreia do Sul

O amistoso internacional entre Coreia do Sul e Brasil, nesta sexta-feira (10), em Seul, marcou a primeira vez em que os paraibanos Douglas Santos e Matheus Cunha atuaram juntos como titulares pela Seleção. Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, o lateral-esquerdo e o atacante não conseguiram marcar na goleada por 5 a 0, mas, dentro de suas características, contribuíram na construção da vitória.

Elenco titular do Brasil em goleada por 5 a 0 contra a Coreia do Sul. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Titular na última partida do Brasil jogando em casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, na vitória por 3 a 0 contra o Chile, Douglas Santos voltou a iniciar entre os 11. Diante da Coreia do Sul, a atuação do atleta do Zenit foi marcada pela assertividade nos passes, acertando 38 dos 40 que deu durante o duelo. Focado na defesa, o lateral ficou contido no apoio e cumpriu seu papel tático.

Após ficar fora da convocação para os últimos jogos das Eliminatórias por causa de uma lesão muscular, Matheus Cunha ganhou mais uma chance com a Amarelinha. Contra os sul-coreanos, o atacante não balançou as redes, mas teve boa movimentação, ofereceu bons passes e ajudou na construção das jogadas, além de dar uma assistência para o quinto gol do Brasil, marcado por Vini Jr.

Jogadores do Brasil comemorando gol contra a Coreia do Sul. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O próximo amistoso do Brasil, de olho na preparação para a Copa do Mundo de 2026, será diante do Japão, em Tóquio, às 7h30 (horário de Brasília). Em novembro, Carlo Ancelotti terá mais uma convocação para amistosos contra Senegal, em Londres, na Inglaterra, e Tunísia, em Paris, na França.

