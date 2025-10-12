Paraíba se destaca na Abav Expo com ativações gastronômicas e culturais — Governo da Paraíba

A participação da Paraíba na Abav Expo 2025, maior feira de turismo da América Latina, realizada no Rio de Janeiro, foi marcada pela força da cultura e da gastronomia. Durante os três dias de evento, o estande do Governo da Paraíba atraiu a atenção de agentes, operadoras e profissionais do setor com experiências que traduziram a essência da identidade paraibana, combinando sabor, música e hospitalidade.

As ativações gastronômicas foram um dos grandes atrativos, com degustações de pratos típicos e da tradicional cachaça paraibana, que conquistou o público e os parceiros comerciais. Além da culinária, o grupo folclórico do Sesc levou alegria e ritmo ao espaço da Paraíba, com apresentações que celebraram a riqueza das tradições nordestinas e encantaram os visitantes.

Segundo Ferdinando Lucena, presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), o novo posicionamento tem fortalecido a presença da Paraíba junto às operadoras, evidenciando o potencial do estado como destino que reúne litoral, interior e turismo de eventos. “A articulação entre o setor público e o trade tem garantido maior visibilidade e ampliado as oportunidades de negócios”, destacou.

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, avaliou de forma positiva a participação do estado. Para ela, a feira consolidou o trabalho de promoção desenvolvido nos últimos anos. “Nosso objetivo é mostrar que a Paraíba é um destino completo, autêntico e competitivo. O reposicionamento da marca vem reforçando a imagem do estado e abrindo novas portas junto às operadoras e agentes de viagem”, afirmou.

Com a presença de representantes da (Setde), da PBTur, de secretarias municipais, dos associados da ABIH e da IGR do Curimataú, a Paraíba encerrou sua participação na Abav Expo fortalecendo parcerias, ampliando conexões e reafirmando seu compromisso em promover o turismo como instrumento de desenvolvimento sustentável e valorização cultural.