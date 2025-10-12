Edital do concurso para agentes de saúde e de endemias de Alhandra é publicado com 12 vagas.

O edital do concurso para agentes de saúde e de endemias de Alhandra foi publicado. Ao todo, são 12 vagas para cargos de nível médio completo.

Nesta reportagem, é possível conferir todas as principais informações sobre o certame, como o cronograma completo de atividades.

Concurso para agentes de saúde e de endemias de Alhandra

Vagas disponíveis

Veja a lista de cargos com vagas abertas:

Agente comunitário de saúde – 9 vagas

Agente de combate às endemias – 3 vagas

Inscrição no concurso para agentes de saúde e de endemias de Alhandra

As inscrições podem ser feitas entre os dias 13 a 31 de outubro de 2025, pelo e-mail [email protected]. Não há taxa de inscrição.

Provas do concurso para agentes de saúde e de endemias de Alhandra

O certame terá duas etapas. A primeira delas é a prova objetiva, aplicada no dia 30 de novembro de 2025. A segunda fase é a análise de títulos que terá resultado final divulgado no dia 29 de dezembro.

Por fim, o resultado final do concurso será divulgado no dia 30 de dezembro de 2025.