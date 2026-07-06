Casa de Cultura recebe exposição inédita a partir de 10 de julho – CGNotícias

Por MRNews



A Casa de Cultura abre no dia 10 de julho, às 18h30, a exposição Cartografias do Atravessamento, primeira mostra individual do artista Renan Reis em Campo Grande. Com entrada gratuita e classificação livre, a exposição poderá ser visitada até 21 de agosto.

A mostra transforma a galeria em um percurso imersivo que apresenta diferentes etapas do processo criativo do artista. Na primeira sala, o público terá contato com estudos, experimentações e pesquisas que revelam a construção de sua linguagem artística, reunindo técnicas como bordado, colagem e intervenções que dialogam com a tecnologia.

No centro da exposição, um grande coração funciona como elemento de passagem entre os ambientes. A obra convida os visitantes a atravessarem o espaço de forma interativa ou contemplativa, simbolizando a transição entre os processos criativos e o universo poético do artista.

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Por meio de diferentes suportes e linguagens, Cartografias do Atravessamento propõe reflexões sobre memória, afeto, matéria e as transformações provocadas pelos encontros e pelas relações humanas.

A abertura será realizada no dia 10 de julho, das 18h30 às 21h, na Casa de Cultura, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 2.270, Centro.

Serviço

Exposição: Cartografias do Atravessamento

Artista: Renan Reis

Abertura: 10 de julho, das 18h30 às 21h

Visitação: até 21 de agosto

Local: Casa de Cultura – Avenida Afonso Pena, nº 2.270, Centro

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

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