Brasil amplia jejum contra europeus e amarga sexta eliminação seguida em Copas do Mundo

A derrota por 2 a 1 para a Noruega, nesta sexta-feira, marcou mais um capítulo da sequência negativa da seleção brasileira em Copas do Mundo. Eliminado nas oitavas de final do Mundial de 2026, o Brasil voltou a cair diante de uma equipe europeia e ampliou para seis o número de eliminações consecutivas para seleções do velho continente.

Haaland abriu o placar de cabeça. Reuters

A última vez que a Seleção eliminou um europeu em mata-matas de Copa do Mundo foi em 2002, quando venceu a Inglaterra por 2 a 1, nas quartas de final, antes de conquistar o pentacampeonato. Desde então, o roteiro passou a se repetir. Vieram as derrotas para França, em 2006, e Holanda, em 2010. Em 2014, o vexame do 7 a 1 para a Alemanha no Mineirão. Quatro anos mais tarde, a Bélgica foi a algoz. No último Mundial, a Croácia, nos pênaltis e, agora, a Noruega.

Contra os noruegueses, o Brasil teve a oportunidade de abrir o placar logo nos primeiros minutos. Matheus Cunha sofreu pênalti após invadir a área, mas Bruno Guimarães desperdiçou a cobrança ao parar no goleiro adversário. A chance desperdiçada acabou cobrando seu preço.

Com grande atuação de Haaland, autor dos dois gols da Noruega, que escapou da marcação brasileira na reta final do segundo tempo para colocar os noruegueses em vantagem. O Brasil ainda diminuiu nos acréscimos, quando Neymar converteu cobrança de pênalti, mas já não havia tempo suficiente para buscar o empate e levar a decisão para a prorrogação.

Entre os destaques brasileiros na campanha estiveram os paraibanos Matheus Cunha e Douglas Santos. Titular no ataque, Cunha marcou três gols na campanha, mas encerrou sua participação na Copa na segunda etapa, dando lugar a Endrick. Douglas Santos, por sua vez, foi titular na lateral esquerda e teve desempenho seguro durante toda a caminhada da seleção brasileira no Mundial de 2026.

A eliminação marca também o fim da trajetória de Neymar com a camisa da Amarelinha. O camisa 10 foi convocado sem condições físicas ideais e não teve grande contribuição na campanha da Seleção. Por outro lado, o técnico Carlo Ancelotti permanece no comando técnico do Brasil, pois teve seu contrato renovado

Agora, o Brasil encerra sua participação no Mundial de 2026 sem conseguir quebrar um jejum que já dura 24 anos desde o título conquistado no Japão e na Coreia do Sul. O sonho do hexa segue adiado por mais quatro anos.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba