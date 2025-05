Pesquisa em supermercados e feiras livres para preços de carnes registra diferença de R$ 44,99 no filé bovino

O consumidor que vai fazer feira de carnes nos próximos dias deve ficar atento às oscilações nos preços. Pesquisa realizada pelo Procon-JP em supermercados e açougues de feiras livres da Capital encontrou uma diferença de até R$ 44,99 no filé bovino sem cordão, que oscila entre R$ 55,00 (Açougue Conficarnes – Mercado de Mangabeira) e R$ 99,99 (Supermercado Latorre – Torre), variação 81,80%.

O levantamento do Procon-JP foi realizado no dia 20 de maio em 29 locais, coletando preços de 101 tipos de carnes, a exemplo da bovina (em cortes e moída, além de fígado), frango, miúdos de frango, bacon, linguiça, além de ovos (brancos e vermelhos).

A maior variação, porém, ficou com a carne moída, 172,23%, que está com os preços sendo praticados entre R$ 22,00 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 59,89 (Carrefour – Bancários), diferença de R$ 37,89.

Mais variações – Mais duas variações que chamam a atenção foram registradas no quilo da fraldinha, 111,60%, que está oscilando entre R$ 25,00 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 52,90 (Supermercado Menor Preço – Bairro dos Estados), diferença de R$ 27,90; e no quilo da alcatra, 101,97%, que está com preços entre R$ 35,00 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 70,69 (Supermercado Carrefour – Bancários), diferença de R$ 35,69.

Mais diferenças – Mais dois tipos de carne mostram diferenças bem significativas: o quilo da carne de sol, R$ 29,99, com preços entre R$ 30,00 (Açougue Lampião – Mercado da Torre) e R$ 59,99 (Supermercado Manaíra – Manaíra), variação de 99,97%; e no quilo da picanha nacional, R$ 29,99, que oscila entre R$ 40,00 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 69,99 (Supermercado Bemais – Bancários), variação de 74,98%.

Frango – A pesquisa traz, ainda, preços para carnes de frango, com a maior variação encontrada no quilo da moela, 66,67%, que está sendo comercializado entre R$ 9,00 (Açougue Batistinha Aves – Mercado de Mangabeira) e R$ 15,00 (Açougue Rô Aves – Mercado do Bairro dos Estados), diferença de R$ 6,00. Mas a maior diferença foi registrada no quilo do filé de peito Bom Todo, R$ 9,41, que oscila entre R$ 19,49 (Bemais – Bancários) e R$ 28,90 (Menor Preço – Bairro dos Estados), variação de 48,28%.

Ovos – O Procon-JP também levantou preços de ovos e encontrou a maior variação na bandeja com 30 unidades do vermelho (sem marca), 66,67%, com preços entre R$ 18,00 (Box do Guará – Mercado Central) e R$ 30,00 (Açougue Gonzagão – Mercado de Mangabeira), também a maior diferença: R$ 12,00.

Os locais – A pesquisa do Procon-JP levantou preços nos seguintes supermercados: Manaíra (Manaíra); Menor Preço (Bairro dos Estados); Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Latorre (Torre); Bemais e Carrefour (Bancários); Rede Compras (Bessa); e SuperFácil (Água Fria).

Mercados públicos – Central (Açougues Galeguinho, Frigolito, Do Vando, Do Guará, Paulinho do Galeto, Luana Aves e Leda do Galeto); Bairro dos Estados (Açougues Valeu o Boi, Rô Aves e Tony Aves); Torre (Açougues Cian, Lampião, Frigorífico do Filé e China Ovos); Mangabeira (Açougues Sonho, Conficarnes, Taperoá, Gonzagão, Batistinha Aves e Casa das Embalagens).

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjoaopessoa.pb.gov.br