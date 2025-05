Capacidade de público do São João 2025 de Campina Grande é definida

Parque do Povo, onde acontece o São João de Campina Grande | Foto: Emanuel Tadeu. Divulgação

A capacidade de público do São João 2025 de Campina Grande foi definida em 76.195 pessoas. A definição foi divulgada nesta quarta-feira (21) após uma reunião entre a empresa organizadora da festa e órgãos como o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura Municipal de Campina Grande.

De acordo com a Arte Produções, empresa organizadora do Maior São João do Mundo, em comparação ao ano passado, quando a capacidade de público foi definida em 73.500 pessoas, a capacidade de público do São João 2025 de Campina Grande aumentou cerca de 3.6%, o que representa a possibilidade de 2.695 pessoas a mais por noite no Parque do Povo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a quantidade total de público será dividida em 6.500 pessoas na área do front; 1.500 no camarote; e outras 68.195 pessoas entre os espaços do Evaldo Cruz e o setor de pista do Parque do Povo.

Além da capacidade de público, o layout com o mapa do Parque do Povo para o São João 2025 de Campina Grande também foi apresentado na reunião e aprovado pelo Corpo de Bombeiros, ainda de acordo com a Arte Produções.