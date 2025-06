Funjope realiza shows nos polos dos bairros a partir desta sexta-feira

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) realiza shows, a partir desta sexta-feira (27), nos polos dos bairros, dentro da programação do São João Multicultural. A festa começa pelos bairros de Mandacaru, Cidade Verde e Cruz das Armas, e as apresentações, que são gratuitas, têm início a partir das 19h.

“A característica do nosso São João Multicultural é exatamente essa, integrar manifestações de cultura e também incluir os territórios. Nós temos feito um trabalho há quatro anos dentro desse conceito. Este ano não é diferente. Estamos levando apresentações de grupos e cantores de forró para diversos bairros a partir desta sexta-feira. Então, teremos uma celebração do São Pedro muito intensa, assim como foi do São João”, ressalta o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele acrescenta que todo o projeto é orientado pelo prefeito Cícero Lucena e a Funjope investe no forró tradicional, nas quadrilhas juninas, culturas populares e literatura de cordel. “Fizemos um projeto de São João realmente democrático e com grande capacidade de inclusão da diversidade das culturas de João Pessoa”, pontua.

Programação – No bairro de Mandacaru, o encontro será na Rua Índio Felipe Camarão, e as atrações são Alvinho, Matheus Gael e Maria Ercília. No bairro Cidade Verde, o palco será montado na Rua Leandro Sabino Vitalino para shows de tem Mauricinho dos Teclados e o Trio Xoteando. Já na comunidade Baleado, no bairro de Cruz das Armas, tem shows de Demétrio Elitizado e a banda Forró Pra Curtir.

Para o sábado (28), véspera de São Pedro, os polos são no Bairro dos Novais, Rua Santo Amaro, com Alberto Bakana e Tiago Arraes; no Valentina, na Rua Emília Mendonça Gomes, tem shows de Douglas Patrício e Felipe Dominado, e no bairro do Roger, na Rua 19 de Março, se apresenta a cantora Ana Clara Dias e o cantor Rafael Vaz.

A programação segue no domingo (29), no bairro Funcionários I, Praça Lauro Wanderley, com apresentações da cantora Nathali Simões e também do Forró Sensação. No bairro do Cristo, Rua Trindade, tem show de Trio de Forró e do cantor João Lima. Já no bairro de Cruz das Armas, na Rua 4 de Outubro, tem Ivo e Iviny, e também o cantor Gera Almeida.

A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.

Integração e segurança – Todas as atividades do São João Multicultural de João Pessoa, contam com esquema de segurança que envolve a Polícia Militar e a Guarda Municipal. O evento conta ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo também as secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur) e Samu. O evento conta com apoio do Banco do Nordeste.