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Vídeo mostra criança de 3 anos que morreu sendo arremessada de carro, em João Pessoa

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Um vídeo de um circuito de segurança mostra o momento em que uma criança de 3 anos, identificada como Ravi Miguel, foi arremesada após o carro que estava sofrer um acidente. No carro, também estava outra criança, de 2 anos, que ficou ferida. Veja acima.

Pelo vídeo, é possível notar o momento da colisão e quando o vidro do carro quebra e a criança é arremessada. Também é possível ver outra criança saindo do veículo após o acidente. O corpo da criança foi enterrado na tarde desta segunda-feira (20), no Cemitério Senhora da Boa Morte, em Bayeux, na Grande João Pessoa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista teria perdido o controle do veículo após fazer uma curva em uma rua do bairro e atingido a fachada do imóvel. Com o impacto, a criança de 3 anos teria sido arremessada do veículo.

A Secretaria de Estado da Saúde informou, ao Jornal da Paraíba, que a criança foi encaminhada para o Hospital Infantil Arlinda Marques. Segundo a pasta, ela não resistiu e morreu durante o trajeto até a unidade de saúde.

O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de João Pessoa (IML) para procedimentos de exames médico-legais. Segundo o Instituto, o corpo será submetido a necrópsia completa e, ao término dos procedimentos, com a devida causa morte estabelecida, será liberado aos familiares para os eventos funerários.

A corporação do Corpo de Bombeiros informou que prestou atendimento a criança de 2 anos, que estava consciente, mas apresentava pequenas escoriações nos membros inferiores e hematomas na região frontal da cabeça. Ela foi encaminhada em estado estável para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, acompanhada pela avó.

O Hospital de Trauma afirmou que a criança passou por procedimentos médicos de emergência e, após um período de observação, recebeu alta na tarde do domingo (19).

Vídeo mostra criança de 3 anos que morreu sendo arremessada de carro, em João Pessoa – Foto: TV Cabo Branco.

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