Postos são implantados para emitir ‘novo RG’ em escolas de comunidades indígenas e no assentamento Itamarati

Por MRNews



A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED), está implantando novos Postos de Identificação para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) em quatro escolas da Rede Estadual de Ensino, localizadas em comunidades indígenas e no Assentamento Itamarati.

Os novos postos serão instalados nas seguintes localidades:

• Aldeia Jaguapiru, em Dourados;

• Aldeia Te’yikue, em Caarapó;

• Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel – Hoyenó’O, em Aquidauana;

• Distrito de Nova Itamarati (Assentamento Itamarati), em Ponta Porã.

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A iniciativa tem como objetivo descentralizar o serviço de identificação civil, ampliando o acesso à emissão da Carteira de Identidade Nacional para populações que enfrentam dificuldades de deslocamento até os postos convencionais.

Com isso, moradores dessas comunidades poderão solicitar o documento oficial de identidade mais perto de casa, reduzindo custos, tempo de deslocamento e facilitando o acesso a outros serviços públicos.

Agenda para cobertura

• 30 de julho (quinta-feira)

14h – Distrito de Nova Itamarati (Assentamento Itamarati) – Ponta Porã

Escola Estadual Nova Itamarati.

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• 31 de julho (sexta-feira)

10h – Aldeia Jaguapiru – Dourados

15h – Aldeia Te’yikue – Caarapó

Comunicação Sejusp