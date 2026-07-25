Produtor de eventos fica gravemente ferido após ser atropelado, em João Pessoa. Ewerton Correia

Um produtor de eventos identificado como Erick Araújo, de 36 anos, foi atropelado por um carro, enquanto caminhava em uma calçada ao sair de uma festa no bairro do Jardim Oceania, em João Pessoa, no último sábado (18).

Câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista, que não teve a identificação divulgada pela Polícia Civil, atropela Erick Araújo, que caminhava pela calçada. As imagens também mostram que o condutor deixa o local sem prestar socorro à vítima.

Erick foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Emergência e Trauma da capital.

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Segundo a unidade de saúde, Erick passou por procedimentos médicos de emergência e permanece internado. O quadro clínico é grave.

O motorista do carro já foi identificado. A Polícia Civil da Paraíba informou que a Delegacia de Acidentes de Trânsito (DAT) instaurou um inquérito para investigar o atropelamento e que as diligências seguem em andamento.