Prefeitura de Mogeiro abre concurso com nove vagas para agente de saúde; veja como se inscrever

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A Prefeitura de Mogeiro, no Agreste da Paraíba, publicou um edital de concurso público com nove vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. As oportunidades são de nível médio e o salário seguirá o piso nacional da categoria, equivalente a cerca de dois salários mínimos.

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As inscrições podem ser realizada até o dia 31 de julho, por meio do site da banca organizadora, a Ápice Consultoria. A taxa de inscrição para a realização do exame é de R$ 80 e pode ser paga até o dia 3 de agosto.

Vagas disponíveis

Agente Comunitário de Saúde: 8 vagas de ampla concorrência e 1 para Pessoas com Deficiência (PCD).

Etapas do concurso

O concurso público será realizado em quatro etapas, com a primeira sendo a prova objetiva de cárater eliminatório e classificatório.

A segunda fase será a entrevista e avaliação curricular, de caráter classificatório. A terceira etapa será a comprovação de residência, de caráter eliminatório.

Por fim, será realizada a convocação para o curso de formação inicial na modalidade presencial e com carga horário de 40 horas. De acordo com o edital, será obrigatório a presença em todas as atividades do curso. Caso o candidato não compareça as aulas, ele será automaticamente desclassificado.

Concurso da Prefeitura de Mogeiro