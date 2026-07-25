Seleção da Copa do Mundo 2026 do Entre Linhas
Apito final na Copa do Mundo 2026, e a Espanha realmente retomou o protagonismo do futebol de seleções com a conquista da taça. Muito por um projeto que definiu um estilo de jogo, que dominou as principais competições de 2008 a 2012, e que não foi desmontado após os fracassos nos três mundiais de 2014, 2018 e 2022.
Agora é hora de destacar os principais nomes do Mundial, que coroou muitos protagonistas, mas que premiou mesmo o futebol coletivo.
A defesa é principalmente composta por nomes espanhóis: o goleiro Unai Simón, que tomou apenas um gol em oito jogos, as laterais ficaram com Pedro Porro e Cucurella, também do time campeão do mundo. Quem completa o setor é Upamecano, jogador francês de um time que foi bem no Mundial até a fase semifinal.
O meio de campo ficou com um representante da Espanha, outro da Inglaterra e um da França. Rodri, o capitão espanhol é quem puxa a fila, com Bellingham, o principal jogador inglês na Copa, e Olise, craque francês que terminou a competição como o líder de passes, superando até a marca do Rei Pelé.
O ataque foi o único posto que não contou com nomes da campeã Espanha. Afinal de contas, competir com Messi, Mbappé e Haaland estava difícil. O primeiro foi o grande destaque da Copa do Mundo. Mesmo com 39 anos, o craque carregou um time argentino envelhecido até a decisão. Já o destaque da França foi, mais uma vez, artilheiro e se tornou o maior goleador da história das Copas.
Já o último, algoz do Brasil, é o principal jogador de uma Noruega que conseguiu a sua melhor colocação em Copas do Mundo. Com apenas uma edição de Mundial, Haaland marcou sete vezes, incluindo duas diante da seleção brasileira.
O técnico da Copa foi Luis de la Fuente. O comandante que foi abrindo caminho e vencendo as principais competições de base com a Espanha também já conquistou os torneios de seleções mais importantes para o seu país: a Euro e agora o Mundial. Em uma equipe tão regular, é claro que o treinador é o arquiteto.
O jogador jovem da Copa do Mundo é Cubarsí. Com apenas 19 anos, a revelação catalã jogou como se fosse mais experiente e comandou o sistema defensivo espanhol até o título.
Por fim, a grande decepção foi o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. É bem verdade que o maior currículo dentre todos os treinadores da Copa do Mundo 2026 assumiu o time em um ciclo conturbado, perdeu jogadores por lesão, mas mostrou que o trabalho está bem aquém do que já produziu ao longo da carreira.
Primeiro por uma convocação confusa, que ainda foi atrapalhada por lesões de peças importantes. Depois pelo time ser um deserto de ideias em campo, abrindo mão da posse de bola e sofrendo em praticamente todas as fases da Copa do Mundo até ser eliminado precocemente.
Veja a seleção da Copa do Mundo 2026 do Entre Linhas:
- Goleiro: Unai Simón (Espanha)
- Lateral-direito: Pedro Porro (Espanha)
- Zagueiro: Upamecano (França)
- Zagueiro: Cubarsí (Espanha)
- Lateral-esquerdo: Cucurella (Espanha)
- Volante: Rodri (Espanha)
- Meia: Olise (França)
- Meia: Bellingham (Inglaterra)
- Atacante: Messi (Argentina)
- Atacante: Mbappé (França)
- Atacante: Haaland (Noruega)
- Técnico: Luis de la Fuente (Espanha)
- Jogador jovem: Cubarsí (Espanha)
- Craque: Messi (Argentina)
- Decepção: Carlo Ancelotti (Brasil)
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