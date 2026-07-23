Balsa fica à deriva entre Cabedelo e Costinha após precisar de reparo

Balsa que faz o transporte entre Cabedelo e Costinha, em Lucena. Foto: Francisco França/Arquivo Jornal da Paraíba

Uma balsa responsável pelo transporte entre Cabedelo e Costinha, em Lucena, apresentou problemas e ficou à deriva na noite deste domingo (19). De acordo com a Nordeste Navegações, empresa responsável pela operação, um rebocador da embarcação precisou ser substituído.

Por isso, o barco ficou parado durante o conserto, que durou alguns minutos. Após a substituição, a embarcação voltou a operar normalmente.

A balsa já havia apresentado problemas anteriormente, como em dezembro de 2025. Na época, uma reunião com a Marinha e com a Nordeste Navegações foi convocada pelo DER-PB.

O objetivo do encontro era discutir os problemas que vêm sendo identificados na embarcação e verificar como o processo de manutenção da balsa está sendo realizado.

O JORNAL DA PARAÍBA entrou em contato com o DER e com a empresa responsável pela barca para saber se a reunião chegou a ocorrer, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.