Equipes da Seinfra realizam serviços de tapa-buraco em mais de 50 bairros de João Pessoa nesta terça-feira

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), segue, nesta terça-feira (21), com serviços de manutenção em várias localidades. Um deles é a operação tapa-buraco, que terá ações em 51 bairros ao longo de todo o dia. Com várias equipes em campo, os serviços serão iniciados às 8h e vão garantir vias mais seguras para condutores e pedestres.

A operação tapa-buraco passará pelos seguintes bairros: Distrito Industrial, Bairro das Indústrias, Geisel, José Américo, Cuiá, Água Fria, Cristo Redentor, Varjão, Bairro dos Ipês, Tambauzinho, Cruz das Armas, Alto do Mateus, Costa e Silva, Jaguaribe, Manaíra, Anatólia, Jardim Cidade Universitária, Mangabeira, Bessa, Jardim Oceania, Aeroclube, Bancários, Jardim São Paulo, Funcionários, Gramame, Jardim Veneza, Ernani Sátiro, Oitizeiro, Colibris, João Paulo II, Roger, Paratibe, Planalto da Boa Esperança, Valentina Figueiredo, Ilha do Bispo, Miramar, Torre, Centro, Alto do Céu, Expedicionários, Mumbaba, Treze de Maio, Varadouro, Tambiá, Bairro dos Estados, Mandacaru, Pedro Gondim, Cabo Branco, Brisamar, Tambaú e Portal do Sol.

A Seinfra também dispõe de um veículo equipado com um moderno sistema tecnológico que percorre a cidade captando os buracos existentes nas vias. Assim, ele já gera automaticamente a demanda que é incluída na programação diária.

Outros serviços de manutenção – A Seinfra também vai realizar serviços de manutenção de iluminação pública nos bairros do Funcionários, Altiplano, Manaíra, Cristo Redentor, Grotão, João Paulo II, Portal do Sol, Paratibe, Muçumagro, Gramame, José Américo, Colibris, Alto do Céu, Alto do Mateus, Roger, Mandacaru e Tambiá.

Os serviços de manutenção nas galerias pluviais também serão executados nos bairros de Manaíra, Jardim Oceania, Brisamar, Cabo Branco, Mangabeira, Mandacaru, Paratibe, Bairro das Indústrias, Planalto da Boa Esperança, Valentina, Mumbaba, Distrito Industrial, Gramame, Cidade Verde, João Paulo II, Varadouro, Oitizeiro, José Américo, Portal do Sol, Muçumagro, Centro, Geisel, Portal do Sol, Torre, Cristo, Alto do Céu e Costa do Sol, levando ações como limpeza e desobstrução de galerias, adequação e manutenção de bocas de lobo, extensão de rede/afundamento e execução de linha d’água.

Como solicitar os serviços – As demandas como manutenção de vias, de iluminação pública e galerias devem ser solicitadas por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A ferramenta está disponível para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de João Pessoa de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.