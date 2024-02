Cerca de 40 estudantes do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), do campus de Cajazeiras, no Sertão do estado, venceram o Prêmio Cidadania Digital em Ação. O projeto responsável pela vitória na premiação é uma página no Instagram, que tem o objetivo de conscientizar sobre a segurança digital.

“O paraibano é isso. Além de tudo, forte. Esse prêmio, esse reconhecimento mostram isso. Que eles têm potencial de ir mais longe”, destacou o professor de informática João Paulo Freitas de Oliveira.

“É uma sensação até difícil de descrever. É gratificante ver que todo o nosso esforço foi reconhecido”, completou a estudante Maria Eduarda Pinheiro Calixto.

No perfil da rede social, os estudantes produzem e publicam vídeos e memes com dicas sobre o uso seguro e cidadão na internet. Em parte do material, por exemplo, os jovens explicam conceitos como inteligência artificial, marco civil da internet e roubo de identidade.

Os alunos vão além disso, e ainda contextualizam e conscientizam quanto a aspectos que se tornaram comuns e impactam no cotidiano social, a exemplo do discurso de ódio e a segurança de senhas em aplicativos e sites.

“Nesse contexto, a gente pratica a aprendizagem ativa. O estudante é estimulado para o processo de conversa, de debate e de produção de conteúdos. Quando eles são estimulados da maneira certa, eles podem chegar a excelentes resultados”, destacou o professor.

A iniciativa foi criada a partir das aulas que eles tiveram com o material da disciplina de Cidadania Digital, criada pela ONG Safernet e o Governo do Reino Unido.

O professor de informática João Paulo Freitas de Oliveira, que deu as aulas da disciplina, e a representante dos alunos, Maria Eduarda Pinheiro Calixto, viajaram para São Paulo, onde receberam o prêmio nesta terça-feira (6).

Como venceram o prêmio em 1º lugar, os paraibanos vão receber medalhas, troféus e um leitor de livros digitais. Os estudantes que ocupam a segunda a terceira posições também vão ganhar equipamentos eletrônicos.

Além da premiação, os professores e estudantes representantes das iniciativas premiadas podem participar de uma oficina exclusiva de cocriação de planos de aula para a disciplina de Cidadania Digital. A finalidade é que o grupo possa compartilhar as experiências que tiveram para que outras escolas também possam se engajar com a temática.

Prêmio tem finalidade de promover uso seguro da tecnologia entre estudantes do IFPB e comunidade

O prêmio Cidadania Digital em Ação foi idealizado com o objetivo de engajar estudantes e professores da educação básica e as comunidades deles com o uso seguro, consciente, saudável, crítico e positivo da tecnologia.

Ao todo, 15 iniciativas de sete estados diferentes participaram da premiação. Sendo que três foram escolhidas como vencedoras.

Concorreram ao prêmio projetos criados por professores de ensino fundamental e médio que aderiram à disciplina de Cidadania Digital, atividade criada pela Safernet e o governo britânico para auxiliar escolas e redes de ensino a ter um currículo nesse tema.

“A premiação foi criada para dar visibilidade às escolas que estão inserindo a segurança e a cidadania digital em seus currículos como forma de preparar adolescentes para os desafios do uso seguro e consciente das tecnologias. Ao engajar estudantes para que eles e elas criem e protagonizem ações de mobilização, professoras e professores têm fortalecido uma agenda que busca prevenir violências nos ambientes digitais”, afirma Guilherme Alves, gerente de projetos da Safernet.

A disciplina de Cidadania Digital foi implementada em 2023 por 182 professores, em 156 escolas brasileiras, para 11 mil estudantes, de 13 estados e 116 cidades.

O projeto disponibiliza gratuitamente um caderno de aulas para professores, com roteiros completos que podem ser aplicados em sala de aula.

