Enquanto Davi sofre no programa, mãe é despejada de casa com irmãzinha de 7 anos

A atual temporada do Big Brother Brasil já está em curso há aproximadamente um mês, e entre os participantes, Davi Brito tem se destacado como um forte candidato ao prêmio milionário. O motorista de aplicativo da Bahia conquistou uma considerável parcela do público, que já demonstra apoio à sua jornada dentro da casa mais vigiada do país. Apesar do carinho do público, Davi tem enfrentado críticas constantes de outros participantes, como Rodriguinho, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo, que questionam seu comportamento no programa. Entretanto, sua popularidade segue crescendo fora da casa. Enquanto Davi enfrenta os desafios do confinamento, sua família vive um drama delicado. Sua mãe, Elisângela Brito, de 49 anos, recebeu uma notificação de despejo devido aos riscos estruturais do imóvel onde residem, localizado no bairro de Cajazeiras, em Salvador. As condições precárias do local, que enfrenta o risco iminente de desmoronamento, foram destacadas por uma visita da equipe do portal UOL à região. Diante dessa situação alarmante, Elisângela se vê obrigada a deixar a residência, sem ter para onde ir junto com sua filha de apenas sete anos. Antes de ingressar no BBB24, Davi prometera presentear sua mãe com uma casa nova. No entanto, a situação se tornou mais urgente com a primeira notificação da Defesa Civil de Salvador, emitida em novembro do ano anterior, alertando sobre os perigos do imóvel devido às chuvas intensas que assolam a região. Agora, enquanto Davi busca sua própria realização no programa, sua mãe enfrenta o desafio de encontrar um novo lar para ela e sua irmã mais nova, em meio às incertezas e dificuldades da vida real. Enquete UOL: parcial aponta quem deve ser o próximo eliminado em paredão quádruplo. Noite Agitada no BBB24: Big Fone, Paredão Quádruplo e Surpresas na Casa. Por: fazeraqui.com.br

A noite de ontem no Big Brother Brasil 24 prometeu e cumpriu, trazendo reviravoltas e emoções para os telespectadores. O destaque começou com a esperada chamada do big fone, que surpreendeu a casa por volta das 18h, encontrando o atento Davi, que garantiu a sonhada imunidade.

Davi, estrategista em potencial, dividiu a casa em dois grupos ao escolher colocar pulseiras vermelhas em alguns participantes, incluindo MC Bin Laden, Lucas Henrique, Juninho, Pitel, Rodriguinho, Marcus Vinicius, Giovanna, Leidy Elin e Yasmin Brunet. O motivo da escolha ainda permanece um mistério para os demais moradores.

A formação do paredão também trouxe surpresas, com a líder Fernanda optando por indicar Beatriz diretamente para a berlinda, após a imunização do anjo, Matteus, sobre Deniziane. A casa dividida em dois grupos teve que votar duas vezes, resultando nas indicações de Alane e Juninho na primeira votação, e Marcus e Isabelle na segunda etapa.

Após a prova bate e volta, Marcus escapou do paredão, deixando Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho na disputa.

A temporada do BBB24 promete continuar surpreendendo os fãs, com estratégias, alianças e reviravoltas que mantêm a tensão e a diversão no confinamento. Fique ligado para mais atualizações e emoções diretamente da casa mais vigiada do Brasil.