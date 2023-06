Boas práticas

Vigilância Sanitária dá dicas aos consumidores e comerciantes de alimentos que irão trabalhar no São João

08/06/2023 | 16:00 | 31

Com o objetivo de manter a qualidade dos alimentos e bebidas comercializados no São João Multicultural da Capital, a Vigilância Sanitária de João Pessoa está orientando os comerciantes no tocante às boas práticas de manipulação e venda correta desses produtos. A população também deve ficar atenta na hora de consumir alimentos e bebidas na festa junina.

De acordo com o chefe de Inspeção da Vigilância Sanitária, Victor Viana, o consumidor deve observar bem o local onde está comprando os alimentos e bebidas. “É importante que o consumidor analise bem o local e as condições higiênico-sanitárias do estabelecimento que fornece os alimentos, para que desta forma possa garantir a compra de um produto de qualidade e livre dos riscos de contaminação decorrentes do processo de manipulação”, orientou.

As equipes da Vigilância Sanitária estarão de plantão todas as noites de programação do São João Multicultural para prevenir situações que comprometam a saúde da população. As ações acontecem tanto no Festival de Quadrilhas Juninas, realizado no estacionamento do Estádio Almeidão, no bairro Cristo Redentor, quanto nos shows no Parque Solon de Lucena.

Caso o consumidor verifique alguma irregularidade no preparo, acondicionamento ou venda de alimentos e bebidas, pode ligar 3214-7922 e fazer a denúncia. Se preferir, pode procurar na própria festa uma equipe para comunicar o fato. Esta irá de imediato fazer a averiguação.

Confira orientações para quem comercializa alimentos:

– Manter limpo o local de trabalho e arredores, recolhendo e removendo o lixo decorrente da atividade quantas vezes forem necessárias;

– Os alimentos expostos à venda devem estar protegidos contra insetos e poeira;

– Todo alimento (salsichas, linguiças, gelo, pães, etc.) que for adquirido deverá ser de procedência, apresentar rótulo constando nome e endereço do fabricante e número do registro do órgão sanitário competente, data de fabricação e prazo de validade;

– Os alimentos acondicionados sob refrigeração e nos freezeres devem estar em depósitos atóxicos com tampa (plástico, vidro ou inox) e/ou em sacos plásticos transparentes próprios para alimentos;

– Organizar os alimentos nos freezeres, separando-os das bebidas;

– Não colocar alimentos crus em contato com alimentos cozidos;

-Os enlatados, após abertos, quando não forem totalmente utilizados devem ser transferidos para depósitos plásticos, vidros ou inox (todos com tampa) e mantidos sob refrigeração;

– Os molhos (catchup, maionese e outros), bem como milho verde, ervilhas, entre outros destinados à preparação de cachorros quentes, deverão ser mantidos sob refrigeração. Os molhos devem ser oferecidos na forma de sachê individual;

-É proibida a exposição de qualquer produto perecível à temperatura ambiente (carnes, molhos, etc.);

-Observar atentamente a data de fabricação e o prazo de validade dos alimentos e desprezar os que estiverem vencidos;

– Não armazenar alimentos, inclusive bebidas, diretamente no piso;

-Os espetinhos de carnes, frango e queijo deverão ser mantidos sob refrigeração e assados conforme o pedido do consumidor, não deverá ser assado em grandes quantidades e nem ficar expostos à temperatura ambiente;

-As frutas carameladas (maçãs do amor, uvas etc.) deverão ser previamente lavadas e imersas em solução clorada por 30 minutos antes de ser preparadas. Devem ser expostas dentro de bandejas e protegidas;

-O alimento não deverá ser preparado na barraca, admitindo-se apenas a fritura, o cozimento e a montagem de sanduíches, tira-gostos, etc.;

– O gelo utilizado deve ser produzido com água potável;

– Usar somente utensílios de material descartável (copos, pratos, talheres e canudos);

-Acondicionar o lixo em depósitos com tampas e forrado internamente com saco plástico;

-A água deverá ser proveniente do sistema público de abastecimento (água potável) e armazenada em depósitos com tampa;

Dicas para os manipuladores de alimentos e bebidas:

-Devem estar em perfeitas condições de saúde, isentos de doenças infectocontagiosas, afecções cutâneas, feridas e supurações;

-Não devem manipular dinheiro. Destinar um funcionário exclusivo para receber o dinheiro;

-Devem realizar lavagem rigorosa das mãos com água e sabão antes de manipular os alimentos e após usar o sanitário;

– Devem manter as unhas curtas e limpas;

– Não devem usar pulseiras, anéis e outros adornos;

-Devem usar uniformes, compostos de gorro, touca ou rede, protegendo todo cabelo, e bata ou avental de cor clara, mantidos fechados, limpos e em condições de uso.